FC Bayern gewinnt Transfer-Duell gegen den BVB

via www.imago-images.de

Ljubo Puljic steht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Das Transfer-Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund um Kroatien-Juwel Ljubo Puljic von NK Osijek ist offenbar zugunsten des alten und neuen Meisters entschieden worden.

Laut Gianluca Di Marzio hat der FC Bayern das Rennen um Puljic gewonnen und damit den BVB ausgestochen. Neben den beiden Bundesliga-Klubs galten auch der FC Barcelona und Juventus Turin als interessiert.

Dem Transferexperten zufolge zahlt der FC Bayern satte 2,8 Millionen Euro für den 15 Jahren alten Innenverteidiger, der schon bald an der Säbener Straße aufschlagen und einen Vertrag unterschreiben soll.

Puljic gilt als eines der größten Talente im europäischen Fußball. In seiner Heimat wird der Youngster, der am 31. Mai dieses Jahres seinen 16. Geburtstag feiert, mit dem ehemaligen Weltklasse-Verteidiger Nemanja Vidic verglichen. Anders als der Serbe soll Puljic jedoch auch die modernen Aspekte des Fußballs, darunter eine starke Spieleröffnung, beherrschen.

Der Youngster spielt derzeit in der U17 von NK Osijek und stand schon in sieben Spielen für die U17 der kroatischen Nationalmannschaft auf dem Platz.

Bei der derzeit laufenden U17-EM in Ungarn ist Puljic als Stammspieler gesetzt und stand in allen drei Partien über 90 Minuten auf dem Platz. Beim 1:1 gegen die Niederlande erzielte er sogar den Treffer. Mit zwei Niederlagen und einem Remis in Gruppe D scheiterte Kroatien aber früh.

Gvardiol als Vorbild für Puljic?

Beim FC Bayern wird Puljic wohl zunächst auch für die Jugendmannschaften eingeplant. Den Sprung zu den Profis soll man ihm allerdings zutrauen.

Als Vorbild könnte dem Juwel Josko Gvardiol dienen. Der Innenverteidiger von RB Leipzig, der mittlerweile als einer der besten Abwehrspieler der Welt gilt, hat gezeigt, dass die Bundesliga ein guter Ort ist, um sich zu entwickeln. Ein Umstand, der Puljic sicherlich nicht verborgen geblieben ist.