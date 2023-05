"XL-Angebot" für Bayern-Star durchgesickert

IMAGO/Revierfoto

Lucas Hernández (l.) steht beim FC Bayern unter Vertrag

Bleibt er oder geht er? Rund um Lucas Hernández vom FC Bayern sind in den vergangenen Tagen heiße Transfer-Spekulationen aufgekommen. Eine klare Tendenz zeichnet sich offenbar noch nicht ab.

Paris Saint-Germain will offenbar Hernández vom FC Bayern loseisen. Wie "Sky" berichtet, hat der Innenverteidiger ein schriftliches "XL-Angebot" des französischen Meisters vorliegen. Konkret nennt der TV-Sender einen Gehaltsbereich von 19 bis 20 Millionen Euro. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi soll ein großer Fans des 27-Jährigen sein.

Der Hauptstadtklub konnte sich in dieser Saison zwar den elften Meistertitel seiner Vereinshistorie sichern, in der Champions League sind die Pariser allerdings schon im Achtelfinale am FC Bayern gescheitert - zu wenig für die eigenen Ansprüche.

Aus diesem Grund soll im Sommer Verstärkung her. Hernández ist in diesem Zusammenhang anscheinend ein ausgemachtes Ziel.

Verwirrung um Einigung mit PSG

Die französische "L'Équipe" hatte in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt. So berichtete das Sportblatt bereits von einer Einigung zwischen Hernández und PSG. "Bild" widersprach der Meldung.

Der französische Nationalspieler befand sich in den vergangenen Wochen in Vertragsgesprächen mit dem FC Bayern. Sei aktueller Vertrag ist nur noch bis 2024 datiert. Aus diesem Grund wollten die Münchner schnell Nägel mit Köpfen machen und den Abwehrspieler langfristig an den Klub binden - doch Hernández zögert.

"Sport1" zufolge hat der Linksfuß die Verhandlungen über einen neuen Kontrakt "auf Eis gelegt". Nach "Bild"-Informationen ist der FC Bayern aber weiterhin optimistisch, Hernández halten zu können.

Hernández hatte sich bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft in Katar am Kreuzband verletzt und war die vergangenen Monate zum Zusehen verdammt. Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel gilt als großer Fan des Innenverteidigers.