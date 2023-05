"Elefantenrunde" beim BVB: Kommt es zur Meister-Ansage?

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Die BVB-Bosse um Watzke (l.) und Kehl (m.) analysieren die Saison

Bei Borussia Dortmund ist nach dem dramatischen Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga Wunden lecken angesagt. Auf einer BVB-Sitzung soll die abgelaufene Spielzeit aufgearbeitet sowie der Transfersommer vorbereitet werden.

So nah war Borussia Dortmund seit mehr als zehn Jahren nicht mehr am Gewinn der deutschen Meisterschaft. Doch das 2:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 und das zeitgleiche 2:1-Sieg des FC Bayern beim 1. FC Köln schickte die Schwarz-Gelben am vergangenen Samstag letztlich doch noch ins Tal der Tränen.

Laut "Bild" kommen die BVB-Verantwortlichen am Dienstag zu einer "Elefantenrunde" zusammen. Der Termin stand bereits vor dem Saisonfinale fest. Cheftrainer Edin Terzic steht in Westfalen nicht zur Debatte.

Vielmehr will der BVB die abgelaufene Spielzeit aufarbeiten. Zudem soll das Vorgehen auf dem Transfermarkt besprochen werden. Der bevorstehende Abschied von Jude Bellingham wird dem Revierklub aller Voraussicht nach eine dreistellige Millionensumme in die Vereinskasse spülen.

Der Boulevardzeitung zufolge will der BVB Linksverteidiger Ramy Bensebaini, Rechtsverteidiger Iván Fresneda sowie Mittelfeld-Abräumer Edson Alvarez verpflichten.

BVB: Meister-Ansage an den FC Bayern?

Darüber hinaus wollen die BVB-Bosse wohl besprechen, ob man für die kommende Saison eine Meister-Ansage machen will.

"Wir werden wieder aufstehen. Ich kann allen sagen, dass wir ab einem gewissen Moment wieder nach vorne schauen werden. Wir werden ab einem gewissen Moment auch wieder angreifen", hatte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem dramatischen Saisonfinale gegen den 1. FSV Mainz 05 erklärt.

"Das sind die Momente, die jeder mit nach Hause nimmt, die jeder mit seiner Familie durchlebt, jeder mit seiner Frau durchlebt. Das wird ein bisschen brauchen", schränkte Kehl nach der verpassten Meister-Chance gleichzeitig ein.