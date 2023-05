Ohne Bellingham - mit Álvarez? So plant der BVB

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Der Abschied von Jude Bellingham vom BVB steht wohl unmittelbar bevor

Borussia Dortmund geht nach der verpassten Deutschen Fußball-Meisterschaft in die Saison-Analyse. Dabei hat der BVB wohl eine große Lücke zu füllen: Jude Bellingham wird ziemlich sicher gehen - dafür soll Edson Álvarez kommen.

BVB-Star Jude Bellingham signierte seine Schuhe und drückte sie einem Ordner in die Hand, vom Gelände ließ er sich in weißem Feinripp-Unterhemd von seiner Mutter Denise chauffieren.

Es waren wohl die letzten Bilder, die vom englischen Hochbegabten im Zusammenhang mit Borussia Dortmund zu sehen sein werden: Der Wechsel des Nationalspielers zu Real Madrid steht Berichten zufolge unmittelbar bevor.

Der BVB verliert also wieder einen Schlüsselspieler, den er zuvor äußerst lukrativ durch seinen Durchlauferhitzer gejagt hat. Ein Drama ist das aber nicht, mit wahrscheinlich mehr als 100 Millionen Euro Transfereinnahme lässt sich nach dem grausamen Wochenende bestens am Kader für den nächsten Angriff auf den FC Bayern München feilen. Der große Umbruch wird ausbleiben.

BVB-Boss Watzke sicher: "Wir haben eine sehr gute Mannschaft"

"Wir haben eine sehr gute Mannschaft, haben in diesem Jahr 46 Punkte geholt, davon alleine 40 in der Rückrunde", sagte Vereinschef Hans-Joachim Watzke dem "SID". "Und wir haben einen großartigen Trainer, der wunderbar zu dieser Mannschaft passt."

Der BVB werde, sagte er, "wieder um die deutsche Meisterschaft mitspielen wollen, weil wir das Gefühl haben, dass wir ganz nah dran sind."

Viele Weichen sind bereits gestellt. Kapitän Marco Reus überreichte Raphael Guerreiro zum Abschied Präsente, der Portugiese bestätigte das Ende seiner Dortmunder Zeit bei Instagram. Er geht ablösefrei, was angesichts seiner Vielseitigkeit und seiner exzellenten Rückrunde schmerzt.

Die Trennung von Mahmoud Dahoud, der wohl in die Premier League wechseln wird, und einigen aus der dritten Reihe wie Felix Passlack, Luca Unbehaun oder Anthony Modeste war bereits bekannt.

BVB-Star Reus: "Wir werden wieder aufstehen, weiter arbeiten und kämpfen"

Verpflichtungen wird der BVB mehrere tätigen, obwohl Sébastien Haller nach überstandener Krebserkrankung beinahe noch als Neuzugang durchgehen könnte. Bei Linksverteidiger Ramy Bensebaini - die Guerreiro-Position - von Borussia Mönchengladbach steht eigentlich nur noch die Verkündung aus. Bedarf wäre im Mittelfeld vorhanden, wo Emre Can große Last auf der Sechs trägt. Auch eine Position weiter vorne dürfte gesucht werden.

Edson Álvarez von Ajax Amsterdam gilt derzeit als heißer Mittelfeld-Kandidat. Gold-Cup-Sieger, zweimal niederländischer Meister, einmal niederländischer Pokalsieger: Der Mexikaner, 25, groß, kompromisslos im Zweikampf, erscheint bereit für den nächsten Schritt, ist aber kaum unter 25 Millionen Euro zu haben. Noch eher ein Entwicklungstransfer wäre Enzo Le Fée, der jedoch immerhin schon drei Saisons beim FC Lorient quasi durchgespielt hat.

Zunächst geht der BVB in dieser Woche intensiv in die Saison-Analyse. "Dann werden wir unsere Ableitung für die neue Spielzeit treffen", kündigte Watzke im "kicker" an.

Nur nachjustieren, weil es ja so eng war? Oder doch viel größer denken, weil derart viele Chancen vergeben wurden und das System immer noch wackelt? "Wir werden wieder aufstehen, weiter arbeiten und kämpfen", sagte Reus. Es wird interessant.