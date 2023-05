Ex-Profi glaubt nicht an Alvarez-Transfer zum FCB

IMAGO/John Patrick Fletcher

Julián Álvarez wurde zuletzt oft mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Die Gerüchteküche brodelt schon seit längerer Zeit. Julián Álvarez wird seit Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Ein ehemaliger Premier-League-Stürmer glaubt jedoch nicht, dass der Argentinier zu den Münchnern passen würde.

Frank McAvennie ist der Überzeugung, dass die Münchner auf der Suche nach einem anderen Spielerprofil sind. "Die Bayern brauchen jemanden, der ihnen 25 Tore pro Saison schießen kann. Ich glaube nicht, dass Álvarez zu dieser Art von Spielertyp gehört", sagte der Ex-West-Ham-Profi in einem Interview mit dem "Football Insider".

"Der FC Bayern sucht einen direkten Ersatz für den im Sommer gewechselten Robert Lewandowski", konkretisierte er. Aus seiner Sicht sei Álvarez nicht der Spieler, der Spiele im Alleingang entscheiden könne.

Der argentinische Weltmeister wechselte im Januar 2022 von River Plate zum englischen Meister Manchester City. Dort agiert der 23-Jährige überwiegend als Joker hinter Erling Haaland. In 31 Ligaspielen erzielte Álvarez neun Tore.

FC Bayern: Choupo-Moting ist nicht die Lösung

Noch immer ist der FC Bayern auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz für Lewandowski. In der Sommertransferperiode 2022 entschloss sich der Pole die Münchner zu verlassen und schloss sich dem FC Barcelona an.

Das Loch, das der 34-Jährige hinterlassen hat, ist groß. Er erzielte in 375 Pflichtspielen 344 Tore für den FC Bayern.

Obwohl der Rekordmeister zuletzt die elfte Meisterschaft in Folge gewann, fehlt ihm ein konstanter Stürmer. Abgesehen von Eric Maxim Choupo-Moting haben die Bayern keinen etatmäßigen Neuner.

Bisher konnte der 34-Jährige die entstandene Lücke nicht füllen. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Kameruner in 30 Partien 17 Treffer. Damit lag er in der teaminternen Torschützenliste gleichauf mit Serge Gnabry. Dieser erzielte seine 17 Tore allerdings in 47 Einsätzen.