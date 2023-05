Eine Liga voller Narren: Podcast zum verrückten Saisonfinale

unknown

Der BVB zittert sich mit schlotternden Beinen zur Vizemeisterschaft. Der FC Bayern wird derweil völlig unbeabsichtigt Meister und beschließt die Saison mit einer sehr unterhaltsamen verbalen Saloonprügelei zwischen Herbert Hainer und Oliver Kahn. Was für Arnd Zeigler und Philipp Köster die große Frage aufwirft, wie es an der Sääbener Straße so weitergeht?

Wird Uli Hoeneß noch im Greisenalter beim Rekordmeister durchregieren? Und war Karl-Heinz Rummenigge nicht längst im passiven Part der Altersteilzeit?

Auf jeden Fall war das ein spektakuläres Finale einer Spielzeit, die lange Zeit ziemlich dröge dahinwaberte und obendrein durch den katarischen Bums unterbrochen wurde.

Aber wie wurden wir entschädigt: durch hochnotpeinlich Platzstürme, Union in der Königsklasse, ein bewundernswertes Schalke 04 und einen VfL Bochum, der nun ins dritte Bundesligajahr geht, ohne sich an Investoren zu verhökern oder dem Größenwahn anheim zufallen.

Ganz im Gegenteil zu den Kollegen "Zeigler und Köster", die der festen Überzeugung sind: Das ist die beste Folge seit langem. Jetzt reinhören!