Enthüllt: FC Bayern trifft Transfer-Flirt

IMAGO/Sebastian Frej/MB Media

Bayern-Flirt Declan Rice darf West Ham United verlassen

Der Weg für einen Transfer von Declan Rice zum FC Bayern ist frei! West Ham United ist offenbar bereit, dem Wechselwunsch des englischen Fußball-Nationalspielers zuzustimmen - sofern der deutsche Rekordmeister ein entsprechendes Angebot zusammenstellt. Doch auch der FC Arsenal buhlt um den 24-Jährigen.

In die Spekulationen um einen Wechsel von Declan Rice zum FC Bayern kommt gerade richtig Bewegung. Laut dem TV-Sender "Sky" soll Bayern-Trainer Thomas Tuchel bereits mit dem Kapitän von West Ham United telefoniert haben. Rice gilt schon länger als ein Wunschspieler des Übungsleiters.

Doch die weitaus wichtigere Botschaft aus Münchner Sicht vermeldete die britische Tageszeitung "Mirror" am Dienstag. Dem Bericht zufolge hat West Ham seinem Führungsspieler signalisiert, dass er im Sommer wechseln darf - sofern ein Klub den Ablöseforderungen der Ostlondoner nachkommt.

Der FC Bayern scheint jedenfalls gewillt, im Rennen um Rice Ernst zu machen. Laut "Mirror" bereitet der frischgebackene Deutsche Meister ein Transferpaket von umgerechnet rund 110 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler vor. West Ham soll allerdings mehr verlangen.

FC Bayern: Geheimtreffen mit West-Ham-Star Rice

Ein erstes Geheim-Meeting zwischen dem FC Bayern und Rice soll es ebenfalls schon gegeben haben - wenn auch in nicht mehr ganz aktueller Konstellation. Wie die "Bild" am Dienstag vermeldete, sollen sich Rice und sein Vater vor zwei Wochen mit einer Bayern-Delegation in München getroffen haben.

Zur Delegation des Rekordmeisters sollen dem Bericht zufolge Bayerns Technischer Direktor Marco Neppe, Coach Tuchel und der mittlerweile entlassene Sportvorstand Hasan Salihamidzic gehört haben. Das Treffen soll knapp 90 Minuten gedauert haben und "gut" verlaufen sein.

Ein Angebot für Rice, dessen Vertrag in London noch bis Sommer 2024 läuft, soll indes auch West Hams Stadtkonkurrent FC Arsenal vorbereiten. Zudem sollen Manchester United und der FC Liverpool Interesse am Sechser zeigen.

Rice hatte zuletzt seine Ambitionen betont, im kommenden Jahr Champions League spielen zu wollen - einen Traum, den ihm Conference-League-Finalist West Ham als 14. der Premier League nicht erfüllen können wird.