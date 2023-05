Wieder Sorgen um Pechvogel des FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Paul Wanner (M.) musste sein Training beim FC Bayern vorzeitig abbrechen

Nach dem Gewinn der elften deutschen Meisterschaft in Folge haben einige Spieler des FC Bayern ihr Training am Dienstag wieder aufgenommen. Ein Münchner Profi, der zuvor schon wochenlang verletzungsbedingt fehlte, erlitt dabei jedoch einen neuen Rückschlag.

Der 17 Jahre alte Paul Wanner hat sich am Dienstag im Training eine weitere Verletzung zugezogen, das berichtet "Bild".

Der Mittelfeldspieler des FC Bayern habe sich plötzlich auf den Boden gesetzt, nachdem er sich ohne Fremdeinwirkung am rechten Fuß verletzt hatte. Noch auf dem Rasen war Wanner von Physiotherapeut Helmut Erhard behandelt worden. Gemeinsam gingen sie anschließend vom Platz.

Wanner war in den vergangenen Wochen zunächst von einer Zahn-Operation und anschließend von Adduktorenproblemen zurückgeworfen worden. Zuletzt konnte der Youngster immerhin wieder mit dem Ball trainieren.

Nach Angaben des Boulevardblatts handelt es sich bei der jüngsten Verletzung jedoch nicht um eine schlimme. Lange müsse Wanner nicht pausieren, heißt es.

Auch Sadio Mané im Training des FC Bayern

Neben dem sechsfachen Bundesliga-Spieler, der schon in der Saison 2021/22 sein Debüt bei den Profis des FC Bayern hatte feiern können, stand mit Abwehr-Star Lucas Hernández ein weiterer Reha-Patient auf dem Trainingsplatz. Der Franzose kämpft sich seit Monaten nach überstandenem Kreuzbandriss zurück, für einen Einsatz im Saisonfinale hatte es letztlich aber nicht mehr gereicht.

Durchaus überraschend war indes die Trainings-Teilnahme von Sadio Mané. Der 31-Jährige übte mit Wanner und Hernández zunächst Kopfbälle, anschließend folgten Passübungen. Mané war am entscheidenden letzten Bundesliga-Spieltag beim 1. FC Köln (2:1) nicht zum Einsatz gekommen, in den Partien zuvor war er allenfalls spät eingewechselt worden.

Da der Senegalese Mitte Juni mit seiner Nationalmannschaft in der Qualifikation für den Afrika Cup in Bénin gefordert ist, will er sich offenbar weiter fit halten. In seiner ersten Saison beim FC Bayern kam Sadio Mané auf 37 Einsätze und elf Tore.