Spektakuläres Comeback beim FC Bayern perfekt

IMAGO/Ulrich Wagner

Karl-Heinz Rummenigge (l.) ist zurück beim FC Bayern

Das Comeback des früheren Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge beim FC Bayern ist endgültig perfekt.

Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstagnachmittag verkündete, berief der Aufsichtsrat der FC Bayern München AG den 67-Jährigen wie geplant in das Kontrollgremium.

"Wir sind glücklich, Karl-Heinz Rummenigge als Mitglied für unseren Aufsichtsrat gewonnen zu haben. Er ist eine der großen Persönlichkeiten in der Geschichte unseres Clubs, jeder kennt seine Verdienste. Seine Erfahrung, seine Fachkompetenz und sein internationales Netzwerk werden uns enorm helfen, damit der FC Bayern auch in Zukunft weiter erfolgreich ist", sagte Vereinspräsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer, der Rummenigges Rückkehr bereits am Sonntag im Rahmen einer Pressekonferenz zur Abberufung von Ex-Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic angekündigt hatte.

Rummenigge erklärte: "Dem Aufsichtsrat danke ich für das Vertrauen und freue mich, dem FC Bayern in diesem Gremium künftig zur Seite zu stehen. Ich hatte das große Glück und die Ehre, mit diesem Club viele Erfolge zu feiern, deshalb komme ich der Bitte des Aufsichtsrats gerne nach."

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge soll Kader-Planung mitgestalten

Der frühere Weltklasse-Stürmer soll die Führungsetage des FC Bayern in den kommenden Wochen und Monaten insbesondere bei der Kader-Planung unterstützen.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der ebenfalls im Aufsichtsrat sitzt, sowie Trainer Thomas Tuchel sollen dabei ebenfalls maßgeblich mitwirken, bis ein neuer Sportdirektor gefunden ist.

ℹ Rückkehr zum #FCBayern: Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat berufen. — FC Bayern München (@FCBayern) 30. Mai 2023

Neben Rummenigge, Hainer und Hoeneß gehören dem Aufsichtsrat des FC Bayern folgende Mitglieder an: Dr. Jan Heinemann (General Counsel & Chief Compliance Officer adidas AG), Markus Duesmann (Vorstandsvorsitzender Audi AG), Dr. Werner Zedelius (Senior Advisor Allianz SE), Thorsten Langheim (Vorstand Deutsche Telekom AG, Vorstand USA und Unternehmensentwicklung), Professor Dr. Dieter Mayer (1. Vizepräsident FC Bayern München e.V.), Dr. Edmund Stoiber (Bayerischer Ministerpräsident a.D.).