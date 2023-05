Brisante Details zum Kahn-Beben beim FC Bayern enthüllt

IMAGO/Oryk HAIST

Oliver Kahn soll in der Wohnung von Uli Hoeneß ausgerastet sein

Das brisante Aus von Oliver Kahn als Vorstandschef des FC Bayern zieht weiter seine Kreise. Nun gibt es neue Enthüllungen zum Rauswurf des ehemaligen Torwarts.

"Sport Bild" zufolge haben die Gespräche zwischen Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn sowie Präsident Herbert Hainer und Uli Hoeneß am Donnerstag in der Stadtwohnung des Ehrenpräsidenten im Münchner Stadtteil Maxvorstadt stattgefunden.

Salihamidzic habe die Entscheidung der Bayern-Bosse schnell akzeptiert. Kahn jedoch habe "völlig überrascht" reagiert und hat dem Bericht zufolge um Bedenkzeit gebeten. "Ihr müsst mir zugestehen, dass ich mich beraten lassen möchte", soll er gesagt haben.

Als es um die vergangenen Wochen ging sei der 53-Jährige laut geworden. Es habe einen "unvorstellbaren" Ausbruch gegeben, so das Magazin. Kahn soll geschrien haben: "Ich hätte mir gewünscht, dass sich in den letzten Wochen einmal einer von euch hinter mich gestellt hätte! Das war brutal!"

Auch gegen seinen Nachfolger Jan-Christian Dreesen soll Kahn gewütet haben. Zu dem Zeitpunkt habe er allerdings noch nicht gewusst, dass der Finanzexperte ihn beerbt.

Kahn bittet um Reise mit dem FC Bayern zum 1. FC Köln

Am Freitag wurde Kahn dann in einer Aufsichtsratssitzung einstimmig abberufen. Da Hainer den frühen Spieler des FC Bayern nicht am Telefon erreichen konnte, wurde Kahn erst am Samstagmorgen per Mail von seinem Aus informiert.

Daraufhin habe er Hainer direkt angerufen und vor allem betont, dass er gerne mit zum 1. FC Köln reisen würde, um sich von der Mannschaft zu verabschieden: "Das könnt ihr nicht machen, ich möchte mich vom Team verabschieden."

Doch Hainer untersagte Kahn diesen Wunsch. Stattdessen habe er dem geschassten Sportvorstand angeboten, sich zum Vorbereitungsstart vom Team zu verabschieden. Doch das komme für Kahn nicht infrage.