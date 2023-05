Ballack malt düsteres Szenario für den BVB

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Michael Ballack äußerte sich zur Zukunft des BVB

Im Saisonfinale verspielte Borussia Dortmund die Meisterschaft und musste einmal mehr dem FC Bayern den Vortritt lassen. Laut Michael Ballack wird die verpatze Titelchance den BVB noch lange begleiten.

"Ein Fiasko, ein schmerzhafter Schlag. Das ist brutal. Das geht nicht spurlos an einem vorbei", sagte Ballack in einem Interview mit der "Sport Bild".

Der Ex-Profi erinnerte sich dabei auch an die Leverkusener Pleite vor 23 Jahren in Unterhaching zurück: "Ich habe das 2000 mit Leverkusen erlebt, wir erlitten in Unterhaching einen Kurz-und-Schmerzlos-Schlag, verloren 0:2, die Bayern gewannen 3:1 gegen Bremen und wurden Meister."

Doch das BVB-Fiasko sei "noch einen Tick schlimmer. Alle haben erwartet, dass Dortmund zu Hause vor über 80.000 Fans gegen Mainz mit Krücken über die Ziellinie laufen könnte".

Ballack ergänzte: "So etwas macht etwas mit dir. Darum: Dieses Saisonfinale wird die Dortmunder wahrscheinlich noch lange belasten."

Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän befürchtet, dass der geplatzte Traum noch "lange Zeit Nachwirkungen" haben wird. "Allein, wenn man in die Gesichter der Protagonisten geschaut hat – vor allem in das von Trainer Edin Terzic", bedauerte der 46-Jährige. Um in Zukunft weiter um den Titel mitspielen zu können, fordert Ballack "einige Wechsel in der Mannschaft" und "frischen Wind".

Ballack rät Bellingham zu BVB-Verbleib

Dass aber ausgerechnet Jude Bellingham vor einem Abschied steht, sieht er problematisch. "Sein Abschied wäre ein großer Verlust. Er ist noch sehr jung, ihm täte es sicher auch gut, noch ein Jahr in Dortmund zu bleiben", betonte Ballack.

Beim BVB sei Bellingham akzeptiert, unumstritten und genieße in gewisser Weise Welpenschutz, "auch wenn er einmal drei, vier schlechte Spiele in Folge machen sollte – den er bei einem Verein wie Real Madrid nicht hat". Außerdem sei Bellinghams Persönlichkeitsentwicklung noch lange nicht abgeschlossen, argumentierte der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.