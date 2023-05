Bayern-Star über Krise: "War für mich wie verhext"

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Jamal Musiala hat mit dem FC Bayern eine Achterbahn-Saison erlebt

Am letzten Spieltag hat der FC Bayern doch noch dem BVB die Meisterschaft weggeschnappt - dank Jamal Musiala, der beim 1. FC Köln den späten Siegtreffer erzielte. Für den deutschen Nationalspieler geht damit eine schwere Spielzeit zu Ende.

"Das war eine unglaublich lehrreiche Saison für mich", bekannte Meister-Macher Musiala im Gespräch mit "Sport Bild". Bisweilen glich sie einer Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen.

Zunächst lief für den Offensivspieler alles nach Plan. "Ich bin super reingekommen, habe eine sehr gute Hinrunde gespielt, war im Flow und alles lief", fasste er zusammen. In der Tat hatte Musiala bis zur Weltmeisterschaft in Katar allein in der Bundesliga satte neun Tore erzielt und sieben Treffer vorbereitet. Als großer Hoffnungsträger reiste er somit mit der DFB-Auswahl zum Turnier. Dort erfuhr er mit dem Vorrundenaus jedoch die erste herbe Enttäuschung.

Das hinterließ sowohl beim 20-Jährigen als auch bei seinen Bayern-Kollegen große Spuren. "Nach der WM haben wir uns dann als Team und ich persönlich sehr schwergetan, der Flow und die Leichtigkeit waren einfach nicht mehr da, es war für mich wie verhext", bekannte er. In der Rückrunde konnte der Offensivstart lediglich drei Tore schießen und sechs Vorlagen liefern.

Bayern-Star Musiala "will einfach nur noch den Kopf frei kriegen"

Sein letzter Treffer der Saison am 34. Spieltag war derweil mit Abstand der wichtigste seiner noch jungen Karriere: Nach später Einwechslung zeigte Jamal Musiala in der 89. Minute sein altes Selbstvertrauen und schoss den FC Bayern zur Meisterschaft. "Das ist ein unglaubliches Gefühl. Persönlich bin ich überglücklich, dass ich endlich wieder ein Tor geschossen habe – und dann noch so ein wichtiges. Ich hatte mir fest vorgenommen, ein Tor zu schießen."

Die kommende Spielzeit müsse dem Edeltechniker zufolge aber "wieder besser, konstanter und dominanter werden". Der FC Bayern wolle "in allen Wettbewerben wieder angreifen und dann mit einem guten Gefühl und mit Titeln in die Heim-EM gehen".

Vorher will Jamal Musiala aber mit der vergangenen Saison mental abschließen: "Jetzt will ich einfach nur noch den Kopf frei kriegen und Urlaub machen, es war ein krasses Jahr für mich." Abschalten kann er bis zur Vorbereitung auf die Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft.