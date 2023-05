Ungemütliches Kahn-Nachspiel für den FC Bayern?

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Droht Uli Hoeneß und Herbert Hainer ein Nachspiel beim FC Bayern?

Seinem Unmut nach der Entlassung beim FC Bayern machte Oliver Kahn bereits Luft. Doch womöglich droht den Münchnern ein weiteres Nachspiel des geschassten Vorstandchefs.

"Mir wurde die Reise zum Spiel nach Köln und der Besuch der Meisterfeier vom Klub untersagt", sagte Kahn gegenüber "Bild". "Das war der schlimmste Tag meines Lebens, es mir zu nehmen, mit den Jungs zu feiern", ließ sich der Titan in der Sendung "Sky90" zitieren.

Bereits zuvor hatte sich der 53-Jährige bei Twitter zu Wort gemeldet und beklagt: "Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt wurde."

Laut Ex-Profi Michael Ballack muss sich der FC Bayern auf weitere Spitzen gefasst machen. "Es könnte ungemütlich für die Protagonisten werden. Denn ich denke, Oliver Kahn wird es so nicht auf sich sitzen lassen – was die Form und den Inhalt seines Aus betrifft", sagte der frühere Nationalmannschaftskollege von Kahn zur "Sport Bild".

Dass dem gefeuerten Vorstandsboss verboten wurde, mit nach Köln zu reisen, habe Kahn verletzt. "So ein Vorgang ist schon sehr bedenklich. Egal, wie er zustande gekommen ist", kritisierte Ballack das Vorgehen der Münchner Bosse.

Was genau vorgefallen ist, wisse der 46-Jährige nicht, dennoch nahm er Kahn in Schutz: "Es ist doch normal, dass er in der Funktion als Vorstandsvorsitzender um seinen Posten kämpft, mit Haken und Ösen. So wie früher als Torhüter auf dem Spielfeld. Das wussten die Bayern-Verantwortlichen, als sie ihn für das Amt des CEO holten."

Ballack vermisst "Feinfühligkeit" beim FC Bayern

Ballack holte weiter aus: "Fußball ist ein knallhartes Geschäft, doch wenn so etwas kurz vor dem Ende des Meisterrennens durchsickert, obwohl schon Unruhe im Verein herrscht, verstehe ich das nicht."

Zu einem seriös geführten Verein gehöre schließlich auch, dass man eine "gewissen Feinfühligkeit" an den Tag legt. "Vor allem, weil es mit der Entlassung von Julian Nagelsmann Ende März schon eine Vorgeschichte gab", so Ballack.