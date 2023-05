BVB in einer "gefährlichen Situation"? Watzke äußert sich

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Hans-Joachim Watzke ist Geschäftsführer des BVB

Durch ein 2:2 gegen den FSV Mainz 05 verspielte der BVB am letzten Spieltag den Bundesliga-Titel. Dass Borussia Dortmund an dem hochdramatischen Bundesliga-Finale zerbricht, glaubt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke jedoch nicht.

"Sky"-Experte Dietmar Hamann prognostizierte nach dem 34. Spieltag am Samstag, dass sich der BVB nun "in einer gefährlichen Situation" befände. "Die entscheidende Frage wird sein: Haben sie den Glauben, es nächste Saison besser zu machen. Daran habe ich nach der Tragik große Zweifel", ergänzte der Ex-Profi.

"Die Vorzeichen stehen nicht allzu günstig. Dortmund wird Jude Bellingham verlieren. Noch weiß man nicht genau, was mit dem Kader passiert. Dass man mit Mats Hummels und Marco Reus verlängert hat, könnte nächste Saison noch zum Problem werden", glaubt der 49-Jährige.

Dieser düsteren Zukunftsprognose kann BVB-Boss Hans-Joachim Watzke allerdings nicht viel abgewinnen. Vielmehr geht der 63-Jährige davon aus, dass sein Verein auch diese Zeit ohne Folgeschäden übersteht.

BVB auf dem "richtigen Weg"

Auf Nachfrage der "Sport Bild", ob die vergeigte Meisterschaft langfristige Auswirkungen auf den psychischen Zustand der Mannschaft haben könnte, antwortete BVB-Boss Watzke nur: "Wer das denkt, der ist so was von auf dem Holzweg. Borussia Dortmund ist nicht an Attentaten zerbrochen und wird auch definitiv nicht wegen dieses Liga-Finals zerbrechen."

Auch nächstes Jahr wollen die Westfalen wieder um den Titel mitspielen, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl. Der 43-Jährige sieht den BVB trotz des verpassten Titels auf dem "richtigen Weg". "Wir werden daran wachsen und aus diesem Schmerz neue Kraft entwickeln. Unsere Entwicklung ist sehr positiv. Ich sehe bei uns viel Potential für die Zukunft", stellte er klar.

Eine Wahrnehmung, die die BVB-Bosse laut "Sport Bild" auch in einer Kabinenansprache gegenüber der Mannschaft zum Ausdruck gebracht haben. Diese ernteten dafür viel Applaus. Auch Niklas Süle habe demnach noch einige motivierende Worte an die Mannschaft gerichtet. "Wir werden zurück kommen", stellte der Verteidiger klar.