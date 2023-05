Auf diese Spieler setzt Reis beim FC Schalke 04

IMAGO/Revierfoto

Thomas Reis ist mit dem FC Schalke 04 abgestiegen

Der FC Schalke 04 muss trotz einer ansprechenden Rückrunde wieder den Gang in die 2. Bundesliga antreten. Das Ziel: Cheftrainer Thomas Reis will mit den Königsblauen schnellstmöglich wieder in das deutsche Fußball-Oberhaus zurückkehren.

"Wenn ich jetzt sage: Wir schauen mal, wie es läuft, wäre das zu defensiv. Mein persönlicher Anspruch ist es, dahin zurückzukehren, wo wir waren. Schalke gehört in die erste Liga", stellte Reis gegenüber "Sport Bild" klar.

Der FC Schalke 04 benötige "eine gute Mannschaft", so der 49-Jährige. "Wir brauchen Erfahrung, wir brauchen aber auch Frische. Wir brauchen kampfstarke Spieler genauso wie Akteure, die auf engem Raum spielerische Lösungen finden", erklärte Reis das Anforderungsprofil.

Zudem zählte der Schalker Übungsleiter sein Gerüst für die "Mission Wiederaufstieg" auf. "Das ist zum einen Ralle (Ralf Fährmann, Anm. d. Red.), der als Torwart eine Größe darstellt. Wir haben mit Dominick Drexler und Danny Latza zwei Spieler im Mittelfeld, die den Aufstieg auch schon einmal miterlebt haben. Sebastian Polter hat ebenfalls viel Erfahrung, die uns weiterhelfen wird", so Reis.

"Wir haben zudem junge Spieler wie Soichiro Kozuki, die viel Potenzial haben und mit denen etwas Spannendes entstehen kann. Ich freue mich darauf", ergänzte er.

Reis: Abstieg des FC Schalke 04 "tut weh"

Bereits in der abgelaufenen Rückrunde machte der FC Schalke 04 unter Reis deutliche Fortschritte. Nach der verkorksten ersten Halbserie reichte es aber dennoch nicht mehr zum Klassenerhalt.

"Wir haben unser Ziel verfehlt, das tut weh", blickte Reis zurück: "Aber die Rückrunde war für unsere Verhältnisse wirklich gut. Es macht Mut, was wir gemeinsam erreichen konnten."

Dass der ein oder andere Spieler den Verein nach dem Abstieg verlassen wird, sei "normal". "Doch wir haben ein Gerüst, das meine Philosophie und Mannschaftsführung mitträgt und das unser Miteinander stark prägt", machte der S04-Coach Hoffnung.