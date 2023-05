"Das geht gar nicht!": Bayerns Franzosen-Riege am Pranger

IMAGO/Laci Perenyi

Kritik an den französischen Profis des FC Bayern

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat nach der Meisterfeier des FC Bayern scharfe Kritik an den französischen Profis Kingsley Coman, Lucas Hernández und Benjamin Pavard geübt.

"Was mich total geärgert hat: Dass die Franzosen Coman, Hernández und Pavard, aber auch Präsident Herbert Hainer, das Rathaus am Münchner Marienplatz verlassen, während die Feier mit den Fans noch läuft. Das geht gar nicht! Überhaupt nicht! Ein klares Zeichen, wie es um diese Bayern bestellt ist", sagte Matthäus im "Bild"-Interview.

Der Mannschaft des deutschen Rekordmeisters fehle momentan "das Mia-san-Mia, der Zusammenhalt, das bedingungslose Miteinander, um Erfolg zu haben", so der 62-Jährige. Er monierte zudem die fehlende Balance im Kader, "es gibt zum Beispiel zu viele ähnliche Mittelfeld- oder Flügelspieler".

Korrekturen auf dem Transfermarkt hält Matthäus daher für nötig. "So viel muss meiner Meinung nach gar nicht getan werden. Ein Neuner muss her, ganz klar. Vlahovic von Juventus Turin würde gut passen. Dazu noch ein, zwei Mentalitäts-Spieler."

Der FC Bayern habe "schon viele Top-Spieler, aber die größte Aufgabe ist jetzt, aus ihnen wieder eine echte, schlagkräftige Mannschaft zu machen. Dafür muss auch der eine oder andere vielleicht gehen", sagte Matthäus.

FC Bayern: Flick-Aus der größte Fehler von Hasan Salihamidzic?

Beim FC Bayern seien "einige Dinge falsch gelaufen in den letzten zwei Jahren", bekräftigte er - auch in der Führungsetage. Der geschasste Vorstandschef Oliver Kahn habe es "nicht geschafft, den ganzen Klub hinter sich zu bringen und somit auch von seinen Plänen zu überzeugen".

Der größte Fehler von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic sei gewesen, "dass er es nicht fertiggebracht hat, Hansi Flick als Trainer beim FC Bayern zu halten. Und das sage ich nicht, weil Hansi mein Freund ist. Er wäre geblieben, aber sein Problem war Hasan".

Der heutige Bundestrainer habe "das verkörpert, was dem FC Bayern zuletzt fehlte – und was er jetzt wieder sucht", so Matthäus.