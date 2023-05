Schalke packt Rückkehrer auf die Streichliste

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 möchte sich wohl von fünf Rückkehrern trennen

Nach dem fünften Abstieg in der Vereinsgeschichte des FC Schalke 04 geht es für die Königsblauen in die Kaderplanung für die 2. Bundesliga. Dabei wollen die Knappen sich wohl von einigen Leihspielern trennen.

Jordan Larsson, Kerim Calhanoglu, Blendi Idrizi, Reinhold Ranftl und Dries Wouters sollen laut der "WAZ" den Klub verlassen. Calhanoglu (SV Sandhausen), Idrizi (Jahn Regensburg), Ranftl (Austria Wien) und Wouters (KV Mechelen) haben dem Bericht zufolge keine Zukunft mehr auf Schalke. Dabei sollen potenziell sogar deren Verträge aufgelöst werden, sollten sich keine Abnehmer für die Spieler finden lassen.

Bei Jordan Larsson, der aktuell an den FC Kopenhagen verliehen ist, stehen die Zeichen ebenfalls auf Trennung. Laut lokalen Medien befindet sich der Schwede in Verhandlung mit dem Rekordmeister aus Dänemark.

Zuletzt wurde Can Bozdogan laut übereinstimmenden Medienberichten bereits an den FC Utrecht verkauft. Der 22-Jährige war zuletzt an die Niederländer ausgeliehen. Die Ablösesumme soll sich auf rund eine Million Euro belaufen. Dazu werden die Schalker wohl an einem späteren Weiterverkauf finanziell beteiligt sein.

FC Schalke 04 plant vollen Angriff in der 2. Bundesliga

Das Ziel des FC Schalke 04 ist klar: direkter Wiederaufstieg. Zuletzt verriet Cheftrainer Thomas Reis sein Kader-Gerüst für die zweite Liga.

"Das ist zum einen Ralf Fährmann, der als Torwart eine Größe darstellt. Wir haben mit Dominick Drexler und Danny Latza zwei Spieler im Mittelfeld, die den Aufstieg auch schon einmal miterlebt haben. Sebastian Polter hat ebenfalls viel Erfahrung, die uns weiterhelfen wird", sagte er der "Sport Bild".

Neben den etablierten Spielern möchte Reis allerdings auch auf junge Talente setzen. "Wir haben zudem junge Spieler wie Soichiro Kozuki, die viel Potenzial haben und mit denen etwas Spannendes entstehen kann. Ich freue mich darauf", führte er fort.