Wehen Wiesbaden heiß auf Relegation: "Haben davon geträumt"

FIRO/SID

Markus Kauczinski hat den Aufstieg mit Wehen Wiesbaden fest im Visier

Trainer Markus Kauczinski vom Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden hat den Aufstieg in die 2. Bundesliga fest im Visier.

"Wir haben davon geträumt, solche Spiele machen zu können", sagte der Coach vor dem Relegations-Hinspiel am Freitag (20:45 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen den Zweiliga-Drittletzten Arminia Bielefeld: "Wir können Bielefeld gefährlich werden. Es kommt darauf an, für den Moment da zu sein."

Der SVWW hat den direkten Aufstieg nur um ein Tor im Vergleich mit dem VfL Osnabrück verpasst. Wer den letzten freien Platz in der 2. Liga erhält, entscheidet sich beim Rückspiel am Dienstag (20:45 Uhr) in Bielefeld.

"Die Arminia hat eine sehr erfahrene Mannschaft", äußerte Kauczinski: "Ich rechne mit einem harten Kampf auf Biegen und Brechen. Es stehen uns 180 Minuten bevor, die richtig spannend werden."