Valentini bleibt für weniger Geld in Nürnberg

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Enrico Valentini spielt für weniger Geld weiterhin für den Club

Rechtsverteidiger Enrico Valentini verzichtet für den Verbleib beim 1. FC Nürnberg auf einen Teil seines Gehaltes.

Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, hatte der in Nürnberg geborene 34-Jährige seinen Vertrag "zu reduzierten Bezügen" verlängert. Er soll nach seiner aktiven Karriere in eine andere Funktion im Verein wechseln.

Abwehrspieler Jannik Hofmann aus der U23 unterschrieb laut Mitteilung zudem einen langfristigen Profivertrag.