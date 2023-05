Offiziell: Andersson verlässt 1. FC Köln

IMAGO/Herbert Bucco

Wird nächste Saison nicht mehr für den 1. FC Köln auflaufen: Sebastian Andersson

Stürmer Sebastian Andersson verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln.

"Lieber Seb, mit deinem Doppelpack in Kiel hattest du 2021 großen Anteil am Klassenerhalt", schrieb der Klub bei Twitter: "Zehn Scorerpunkte in 47 Spielen, darunter ein Tor gegen Gladbach. Daran erinnern wir uns gerne zurück! Viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Mach et joot, Seb!"

Der #effzeh und Sebastian Andersson gehen getrennte Wege. Der Vertrag des Angreifers läuft nach drei Spielzeiten beim FC aus. Der Stürmer erzielte in 47 Partien für den FC acht Treffer und bereitete zwei Tore vor. 👇https://t.co/tBGAblXiWs — 1. FC Köln (@fckoeln) 31. Mai 2023

Der 31 Jahre alte Andersson war 2020 vom 1. FC Union Berlin nach Köln gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit hatte er auch wegen einer Knie-OP kein Bundesliga-Spiel bestritten.