Haller reagiert nach Elfer-Fiasko und Meister-Horror

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Sebastien Haller wurde am Samstag gegen Mainz 05 zum tragischen BVB-Helden

Sebastien Haller war der tragische Held auf Seiten Borussia Dortmunds beim verspielten Meister-Matchball am letzten Wochenende. Der BVB-Stürmer vergab im ersten Durchgang einen Elfmeter, scheiterte zudem in der zweiten Halbzeit um wenige Zentimeter erneut an einem Torerfolg gegen Mainz 05 (Endstand 2:2). Jetzt hat sich Haller in einem Statement geäußert.

Vor allem die viel beschriebene Elfmeter-Situation, als er dem eigentlich sicheren Strafstoßschützen Emre Can zuvor den Ball abnahm, sorgte für Verärgerung über den 28-Jährigen, der mit seinen neun Rückrunden-Toren bis dahin zum großen Aufsteiger im BVB-Jahr 2023 gehört hatte.

"Ich habe versucht, mich selbst zu kneifen, um aus diesem Albtraum aufzuwachen, aber es ist die Realität...", schrieb Haller nun in einem Instagram-Beitrag. Schon unmittelbar nach Spielende war der Angreifer wie viele seiner Mitspieler vollkommen enttäuscht zu Boden gesunken.

Haller stellte sich den Kritikern, die ihm nach seinem verschossenen Elfmeter Mitte der ersten Halbzeit beim Stand von 0:1 zu viel Eigensinn vorgeworfen hatten: "Wir haben unseren Traum zerstört, euren Traum, und es ist einfach zu schmerzhaft, das zu realisieren", schrieb der Ivorer, der seit letztem Sommer beim BVB unter Vertrag steht.

Haller bestritt 2023 jedes BVB-Spiel in der Bundesliga

Gleichzeitig kündigte der Torjäger an, ab der kommenden Saisonvorbereitung mit seinen Schwarz-Gelben zurückschlagen zu wollen: "Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen, und dank Freunden, Familie und anderen Menschen konnte ich wieder aufstehen. Dafür danke ich euch, denn ohne euch wäre das nicht möglich. Jetzt müssen wir uns auf die Arbeit konzentrieren, um sicherzustellen, dass wir unseren Traum beim nächsten Mal erreichen."

Bis zu seinem Fehlschuss gegen Mainz am 34. Spieltag hatte Haller zu den großen Positiv-Überraschungen der Rückrunde bei Borussia Dortmund gehört. Nach seiner überstandenen Hodenkrebs-Erkrankung stand er seit Januar dieses Jahres in jedem Bundesliga-Spiel auf dem Feld und traf in 19 Einsätzen insgesamt neun Mal.