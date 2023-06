Ex-Bayern-Talent Tillman verliert CL-Hinspiel mit LAFC

AFP/SID/RANDALL CAMPOS

Jagen den Königsklassen-Titel: Die Spieler von LAFC

Das frühere Bayern-Talent Timothy Tillman hat mit seinem Los Angeles FC das Final-Hinspiel der Champions League von Nord- und Mittelamerika verloren.

Der amtierende US-Meister unterlag beim mexikanischen Verein Leon 1:2 (0:2) - hat im Rückspiel am Sonntag dank eines späten Anschlusstreffers aber noch alle Chancen auf den Titel in der CONCACAF-Königsklasse.

Nach Toren des kolumbianischen Nationalspielers William Tesillo (8.) und des ecuadorianischen Stürmers Angel Mena (45.+5) in der ersten Halbzeit sah es lange nicht gut aus für LAFC, doch ein Treffer des Gabuners Denis Bouanga in der sechsten Minute der Nachspielzeit gibt dem Team von Coach Steven Cherundolo neue Hoffnung für das Entscheidungsspiel vor heimischem Publikum.

Mittelfeldspieler Tillman stand in der Startformation. Der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler, in München einst als "Spielmacher der Zukunft" (Sport Bild) gefeiert, war im Februar in die Heimat seines Vaters gewechselt. Beim FC Bayern sah er keine Perspektive mehr.