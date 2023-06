Abschied für immer? Bellingham reist aus Dortmund ab

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Jude Bellingham verpasste mit dem BVB knapp die deutsche Meisterschaft

Am Mittwochabend war es so weit. BVB-Star Jude Bellingham bestieg das Flugzeug, welches ihn zurück in seine Heimatstadt Birmingham flog. Es war kein gewöhnlicher Abflug in den Urlaub nach einer kräftezehrenden Saison. Es war wohl ein Abschied für immer.

Zu sehr stehen die Zeichen mittlerweile auf Abschied des 19-Jährigen, der Borussia Dortmund eine dreistellige Millionenablöse einbringen dürfte. Den jüngsten Medienberichten aus Deutschland, England und Spanien nach zu urteilen wird der Weg des Mittelfeldstars in Richtung Real Madrid führen, erste mündliche Einigungen soll es längst geben.

Dass Bellingham derzeit alles andere als körperlich fit ist, dokumentierten Bilder seiner Abreise aus Dortmund am Mittwochabend, die von den Ruhr Nachrichten veröffentlicht wurden.

Darauf war zu sehen, wie der englische Nationalspieler an seinem lädierten rechten Knie eine große Orthese zur Stabilisation trug. Seit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach plagte sich Bellingham, der den BVB zeitweise sogar als Kapitän auf das Spielfeld geführt hatte, mit einer nicht näher verifizierten Knieverletzung herum.

Bellingham bestreitet 92 Bundesliga-Spiele für den BVB

Beim Bundesliga-Finale gegen Mainz 05 stand der Starspieler zwar im Kader der Schwarz-Gelben, konnte beim 2:2-Remis seiner Borussia allerdings nicht auf dem Rasen mitwirken.

Wie lange Bellingham nun auch immer außer Gefecht sein mag: Eine Rückkehr nach Dortmund wird es wohl nicht mehr geben. Wie es in dem Medienbericht weiter hieß, machte der Youngster am Flughafen Dortmund Gesten des Abschieds, die nicht auf eine Rückkehr ins Ruhrgebiet vermuten lassen.

Seit Sommer 2020 bestritt der womöglich talentierteste Mittelfeldspieler Europas insgesamt 92 Bundesliga-Spiele für den BVB, in denen er zwölf Tore erzielte. Die deutsche Meisterschaft blieb ihm allerdings bis zum Schluss verwehrt.