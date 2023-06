Schalke-Star entschuldigt sich zum Abschied

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Alex Kral (4.v.r.) wird den FC Schalke 04 verlassen

Nach nur einer Spielzeit im königsblauen Trikot wird Alex Kral den FC Schalke 04 wieder verlassen. Mit ihm geht einer der wichtigsten Säulen im bisherigen System von Thomas Reis. Kral verabschiedete sich nun mit emotionalen Worten vom Klub und seinen Anhängern.

Vor allem richtete der bisherige Leihspieler der Schalke eine Entschuldigung an die riesige S04-Fangemeinde, dass am Ende dieser Saison der erneute Abstieg zu Buche steht.

"Als nach dem Herbst niemand mehr an uns geglaubt hat, waren Sie diejenigen, die fest an unserer Seite bis zum Ende gestanden sind und das haben wir gespürt! Es tut mir auch daher unglaublich leid, dass es uns allen nicht gelungen ist", schrieb Kral bei Twitter.

Es ist nicht einfach, die richtigen Worte zu finden, jedoch fühle ich, dass vor allem unsere Fans ein riesiges Dankeschön verdienen, und deshalb spreche ich hier vor allem zu Ihnen!



Vielen Dank für alles, was Sie die ganze Saison über für uns getan haben. Als nach dem Herbst… pic.twitter.com/boi8bbTRz2 — Alex Král (@alexkralcz) 31. Mai 2023

Der tschechische Nationalspieler wurde im Sommer des letzten Jahres von Spartak Moskau ausgeliehen und bestritt insgesamt 29 Bundesligaspiele für den FC Schalke 04. Im zentral-defensiven Mittelfeld galt er neben Youngster Tom Krauß als einer der großen Fixpunkte im Spiel der Gelsenkirchener.

Kral-Wechsel nach Gladbach oder Union Berlin?

"Wir hatten eine großartige zweite Saisonhälfte und gemeinsam haben wir auf unser Ziel hingearbeitet, doch leider hat es nicht gereicht. Das, was Sie aber da draußen auf den Tribünen und zu Hause als Fans gezeigt haben, auch jetzt nach dem letzten Spiel, kann keiner auf der Welt!", erinnerte Kral an die durchaus konkurrenzfähigen Leistungen seines Teams in diesem Kalenderjahr.

Die Rückrundentabelle hatte der FC Schalke 04 als Tabellenachter abgeschlossen, trotzdem stand nach 34 Spieltagen der vorletzte Tabellenplatz zu Buche, der den zweiten Abstieg innerhalb von zwei Jahren für die Knappen bedeutet.

In der 2. Bundesliga wird Kral der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis nicht länger erhalten bleiben, sein Abschied steht bereits fest. Kral besitzt bei Spartak Moskau noch einen laufenden Vertrag bis 2024. Derzeit wird aber vor allem über einen erneuten Wechsel zu einem Bundesliga-Team spekuliert. Dabei gelten der 1. FC Union Berlin und Borussia Mönchengladbach als aussichtsreichste Kandidaten.