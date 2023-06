FC Bayern fällt Entscheidung in der "T-Frage"

IMAGO/Karsten Lauer

Manuel Neuer wird unter Thomas Tuchel wieder in das Tor des FC Bayern zurückkehren

Auf vielen Positionen herrscht beim FC Bayern mit Blick auf die kommende Saison Unklarheit. Auf den Platz zwischen den Pfosten trifft das offenbar nicht (mehr) zu.

Wie die "AZ" am Donnerstag schreibt, hat sich der FC Bayern intern bereits auf eine Lösung in der Torhüter-Frage geeinigt. Demnach wird Nationaltorhüter ohne Wenn und Aber wieder die Nummer eins des Rekordmeisters. Trainer Thomas Tuchel setze voll auf den 37-Jährigen, schreibt das Blatt.

Dies ist dem Bericht zufolge gleichbedeutend mit einem Abschied von Yann Sommer. Der Schweizer war im Winter als Neuer-Ersatz nach München gekommen und ließ seinen Verbleib beim neuen Deutschen Meister zuletzt offen. Allerdings betonte der frühere Gladbacher auch, sich eine weitere Saison an der Isar vorstellen zu können. Daraus wird aber wohl nichts.

Laut "AZ" habe Sommer "keine Perspektive mehr" beim FC Bayern, wird sich also wohl nach einem neuen Verein umsehen müssen. Gleiches gilt übrigens auch für Alexander Nübel. Hier berichtete "Sky" in der vergangenen Woche, dass sich die Münchner dazu entschlossen haben, den ehemaligen Schalker im Sommer endgültig abzugeben.

FC Bayern plant in der zweiten Reihe keine Veränderung

Keine Veränderung soll es derweil in der zweiten Reihe geben. Den Platz hinter der Nummer eins soll auch 2023/24 Sven Ulreich einnehmen.

Der 34-Jährige gilt seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart im Sommer 2015 als verlässlicher Reservist. Mit Ausnahme der Saison 2020/21, die er als Leihgabe im Trikot des HSV verbrachte, hielt er in dieser Zeit Manuel Neuer und jetzt Yann Sommer den Rücken frei. Ulreichs Vertrag in München läuft noch bis zum Sommer 2024.

Die Torwart-Position scheint somit einer der wenigen Bereiche zu sein, in denen beim FC Bayern Planungssicherheit herrscht. Spätestens nach dem Personal-Beben in der Chefetage sieht es in anderen Teilen der Mannschaft deutlich unklarer aus. Hinter den Kulissen wird nicht nur über zahlreiche Neuzugänge spekuliert, sondern auch über namhafte Spieler, die den Rekordmeister noch verlassen könnten.