Heiße BVB-Gerüchte erhalten neue Nahrung

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Werder Bremens Torjäger Marvin Ducksch (r.) wird beim BVB gehandelt

Bereits vor einiger Zeit ploppten Spekulationen um eine Rückkehr von Werder Bremens Torjäger Marvin Ducksch zu seinem Ausbildungsverein auf. Durch Instagram-Posts seines Beraters erhalten die BVB-Gerüchte nun neue Nahrung.

Es schien alles so gut zu passen, was Anfang Mai durch die Medien geisterte: Borussia Dortmund, so hieß es, soll erwägen, Marvin Ducksch von Werder Bremen zurück an seine alte Wirkungsstätte zu holen. Dass der 29-Jährige die Rückkehr zu seinem "Herzensverein" BVB wenig später als "Traum" bezeichnete, befeuerte die Gerüchteküche noch zusätzlich.

Konkreter wurde es in der Personalie aber seitdem nicht. Im Gegenteil: Obwohl Ducksch mit zwölf Treffer zum drittbesten deutschen Torjäger der Bundesliga hinter seinem Teamkameraden Niclas Füllkrug (16) und Serge Gnabry vom FC Bayern (14) avancierte, wurde es um das BVB-Interesse ruhig - verdächtig ruhig?!

Denn kurz nach dem für die Dortmunder so tragischen Finale der Spielzeit erhalten die Gerüchte neue Nahrung - durch Duckschs Berater Ersin Akan. Dass sich der Spieleragent am Montag laut seiner Instagram-Story am Signal Iduna Park aufhielt und am Dienstag mit Ducksch traf, schlug im Netz direkt hohe Wellen.

Marvin Duckschs Berater Ersin Akan war gestern beim BVB, heute hat er sich dann mit Marvin direkt getroffen, steht der Wechsel zum BVB kurz bevor ?



Alles reine Spekulation.. pic.twitter.com/WQV0Pduwh6 — julian (@juliansvwb) 30. Mai 2023

Zum Schnäppchenpreis von Werder Bremen zum BVB?

Klar ist: Günstig zu haben ist der Angreifer nach wie vor. Jüngste Medienberichte, wonach Duckschs Ausstiegsklausel über sieben Millionen Euro nicht wie zunächst vermutet Ende Mai, sondern erst am 15. Juni ausläuft, haben sich inzwischen bestätigt.

"Der 31. Mai ist es definitiv nicht. Wir haben schon noch ein paar Tage Zeit", sagte Werders Leiter Profi-Fußball am Mittwoch beim Sportkongress Spobis in Düsseldorf angesprochen auf Duckschs Zukunft.

Abgesehen von der romantischen Komponente der Rückkehr des "verlorenen Sohnes" hat der BVB in seinem Kader aber eigentlich keinen Bedarf für den 1,88 großen Angreifer. Neben dem zuletzt auf der Neun gesetzten Sébastien Haller bewirbt sich auch Youngster Youssoufa Moukoko um Einsatzzeit.