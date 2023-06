Wildert Schalke-Coach Reis in Bochum?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Bald auf Schalke vereint? Für Thomas Reis war Gerrit Holtmann in Bochum gesetzt

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga schaut sich der FC Schalke 04 nach Verstärkungen für die Mission direkter Wiederaufstieg um. S04-Trainer Thomas Reis buhlt dabei offen um einen Spieler seines Ex-Klubs VfL Bochum. Dieser wäre wohl auch nicht abgeneigt.

Wechsel vom VfL Bochum zum FC Schalke 04 waren in den vergangenen zwölf Monaten kein Tabuthema mehr. Vor der abgelaufenen Bundesliga-Saison tauschte Stürmer Sebastian Polter die Seiten und unterschrieb in Gelsenkirchen. Ende Oktober heuerte mit Ex-VfL-Trainer Thomas Reis ein Bochumer Klub-Idol auf Schalke an - nur einen Monat nach seiner Freistellung an der Castroper Straße.

Mit seiner Unterschrift auf Schalke brachte Reis die VfL-Anhänger gegen sich auf. Jetzt könnte es wieder zu einem Transfer innerhalb des Reviers kommen. Denn der S04-Coach buhlt offen um den Bochumer Gerrit Holtmann.

"Gerrit läuft rückwärts schneller als ich vorwärts. Damit ist er immer eine Alternative", zitierte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" Reis nach einer Medienrunde am Donnerstagmorgen.

Schalke-Coach hält große Stücke auf Bochumer Profi

Das Interesse kommt nicht von ungefähr. Unter Reis war der 28-jährige Holtmann beim VfL gesetzt. In der Bundesliga-Saison 2021/22 brachte es der Tempomacher in 29 Liga-Einsätzen auf fünf Tore und sechs Vorlagen.

Unter Reis' Nachfolger Thomas Letsch verlor Holtmann seinen Stammplatz in Bochum. Der Profi schaut sich deshalb nach einem neuen Klub um. "Ich war mit Gerrit immer in Kontakt – nicht, um ihm zu sagen: Du kommst jetzt nach Schalke", erklärte Reis weiter, stellte dazu jedoch klar: "Es zeigt eigentlich nur, dass mein Verhältnis zu den Spielern immer gut war."

Reis selbst sieht nämlich zwei große Fragezeichen hinter einem möglichen Holtmann-Transfer. Da wäre zum einen der Umstand, dass Schalkes Offensive auch nach dem Abstieg aus der Bundesliga gut besetzt sein dürfte.

"Soichiro Kozuki kommt zurück, Marius Bülter ist da, Kenan Karaman kann auch in der 2. Liga funktionieren, Tobias Mohr hat bewiesen, dass er da spielen kann. Man muss schauen, ob das reicht oder ob man noch was dazu nimmt", zählte Reis auf.

Schalke müsste für Bochum-Profi wohl tief in die Tasche greifen

Zum anderen wäre eine Verpflichtung Holtmanns nicht ohne Weiteres zu stemmen. Sein Marktwert liegt bei knapp 3,5 Millionen Euro - eine mehr als ambitionierte Summe für einen Bundesliga-Absteiger.

"Er hat einen Marktwert, er hat einen Erstliga-Vertrag in Bochum, der mit Sicherheit höher dotiert ist. Das sind alles Faktoren, die da auch eine Rolle spielen. Ich denke, dass es eher unwahrscheinlicher werden würde", räumte Reis ein: "Alles kannst du nicht als Schalke 04 bezahlen."

Reis hofft auf Verbleib von Sepp van den Berg

Reis sieht bei der Zusammenstellung eines schlagkräftigen Kaders für die Mission direkter Wiederaufstieg vor allem Handlungsbedarf in der Abwehrmitte und im zentralen Mittelfeld. Der 49-jährige Fußball-Lehrer brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, den Leihvertrag mit dem FC Liverpool für Abwehrspieler Sepp van den Berg um ein Jahr verlängern zu können.

Allerdings hat der 21-Jährige bereits eine Abschiedsbotschaft via Instagram übermittelt: "Für die Jungs möchte ich sagen, dass ich meine Zeit wirklich genossen habe, und es war mir ein Vergnügen, mit Euch zu spielen."