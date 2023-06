Magdeburg verpflichtet Drittliga-Absteiger

IMAGO/Fotograf Peter Kolb

Alexander Nollenberger wechselt in die 2. Bundesliga zum 1. FC Magdeburg

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg treibt die Personalplanungen für die kommende Saison voran.

Am Donnerstag gab der Klub die Verpflichtung von Alexander Nollenberger bekannt. Der 25 Jahre alte Offensivspieler kommt vom Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth.

"Alex hat über Bayern II eine gute Ausbildung erhalten und sich in Bayreuth in der 3. Liga gut weiterentwickelt. Er ist ein sehr variabler Spieler mit guter Vorbereitung sowie einem guten Torabschluss und wir trauen ihm den Sprung in die 2. Bundesliga zu", sagte Geschäftsführer Sport Otmar Schork.