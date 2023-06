Offiziell! FC Bayern vermeldet Talente-Doppelschlag

unknown

Dion Berisha (l.) und Davie Dell'Erba wechseln zum FC Bayern

Einen Tag nach der Verpflichtung des 16-jährigen kroatischen Innenverteidiger-Talents Ljubo Puljic hat der FC Bayern zwei weitere Nachwuchshoffnungen unter Vertrag genommen. Das Duo kommt vom FC Augsburg und soll die Zweitvertretung der Münchner in der Regionalliga Bayern verstärken.

Der 20-jährige Außenstürmer Dion Berisha unterschreibt bis zum Sommer 2025 beim FC Bayern, der Kontrakt des 19-jährigen Mittelfeldspielers Davide Dell'Erba an der Säbener Straße endet erst Ende Juni 2026.

"Davide und Dion sind zwei ehrgeizige und interessante Talente, die beim FCA eine sehr gute Ausbildung genossen haben. Beide haben bereits Erfahrungen in der Regionalliga gesammelt und wir freuen uns sehr, dass sie nun bei uns die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung gehen wollen", bezieht Halil Altintop, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, auf der Homepage der Münchner zu den Transfers Stellung.

Dell'Erba absolvierte 2022/23 sogar bereits 21 Einsätze (1 Tor/2 Vorlagen) für den FC Augsburg II in der Regionalliga Bayern, Berisha stand in der abgelaufenen Saison achtmal für die U23 der Fuggerstädter auf dem Rasen. Berisha gelang zudem mehrfach der Sprung in den Bundesliga-Kader, sein Profidebüt konnte er allerdings noch nicht feiern.

Der FC Bayern II verpasste 2022/23 als Tabellendritter mit 71 Punkten klar die Rückkehr in die 3. Liga. Die Würzburger Kickers (80 Punkte) und die SpVgg Unterhaching (86) toppten die Ausbeute der Münchner, die mit einem schwachen Saisonstart alle Chancen verspielten. Nur der Sieger der Regionalliga Bayern qualifiziert sich für Playoffs um den Aufstieg.

Der FC Augsburg II beendet die Spielzeit auf dem zehnten Platz.

Dass ein Wechsel zum Unterbau der Münchner lohnend sein kann, bewies unlängst Grant-Leon Ranos, der nach einer starken Saison beim FCB II von Borussia Mönchengladbach verpflichtet wurde und künftig auf Einsätze in der Bundesliga hoffen kann.