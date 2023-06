Für 7,5 Millionen? Union Berlin kauft Abwehr-Star

IMAGO/Matthias Koch

Diogo Leite von Union Berlin bleibt bei den Eisernen

Den sensationellen Einzug in die Champions League in der Tasche, hat Fußball-Bundesligist Union Berlin Nägel mit Köpfen gemacht und den bislang vom FC Porto geliehenen Verteidiger Diogo Leite fest verpflichtet. Das bestätigten die Köpenicker am Donnerstag.

Der Portugiese absolvierte 2022/23 insgesamt 40 Partien für Union Berlin und untermauerte schnell, dass er eine echte Verstärkung ist. Dass die Eisernen die bei der Leihe vereinbarte Kaufoption für den 24-Jährigen nun gezogen haben, ist daher keine Überraschung.

"Diogo etablierte sich bei uns direkt als Stammspieler und hat im ersten Jahr mit wenigen Ausnahmen bereits sehr leistungsstark agiert. Für uns war deshalb klar, dass wir einen Spieler mit seinen Fähigkeiten, seiner Mentalität und Einsatzbereitschaft im Klub behalten wollten. Zudem glauben wir, dass Diogo noch weitere Steigerungsmöglichkeiten hat und freuen uns, mit ihm weiter zusammenzuarbeiten", begründet Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert den Transfer auf "fc-union-berlin.de".

"Ich habe mich hier bei Union von Anfang an sehr wohl gefühlt und bin umso glücklicher, dass ich gute Leistungen zeigen konnte. Die Saison war sehr erfolgreich und hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir, dass es so weitergeht und wir unsere Ziele erreichen", ergänzt der Spieler selbst.

Union Berlin investiert Millionen-Summe

Die starken Leistungen Leites brachten ihm im März 2023 sogar erstmalig eine Nominierung für die portugiesische Nationalmannschaft ein, beim 6:0-Sieg gegen Luxemburg kam der Defensiv-Spieler allerdings noch nicht zum Einsatz.

"Bild" zufolge soll Union für die Dienste Leites 7,5 Millionen Euro an den FC Porto überwiesen haben. Wie lange sich der Linksfuß an die Berliner gebunden hat, ist allerdings nicht bekannt.

Mit Porto feierte der 1,90-Meter-Hüne bereits das portugiesische Double 2020, gewann zweimal den Supercup und die Youth League 2018/19. 2016 kürte er sich mit der U17 Portugals zudem zum Europameister des Jahrgangs.