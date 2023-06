Sorgen um Ex-Schalker Darko Churlinov

IMAGO/Gareth Evans/News Images

Der ehemalige Schalker Darko Churlinov schwebte zeitweise in Lebensgefahr

Der FC Schalke 04 will seinen ehemaligen Leihspieler Darko Churlinov dem Vernehmen nach auch für die kommende Spielzeit ausleihen. Doch der Angreifer befindet sich seit drei Wochen im Krankenhaus, wie sein Berater bestätigte.

Große Sorgen um Darko Churlinov. Der 22-Jährige musste wegen einer Blutvergiftung auf eine Intensivstation in Serbiens Hauptstadt Belgrad verlegt werden, wie "Sky" berichtet. Zwischendurch habe er sogar in Lebensgefahr geschwebt.

Der Flügelstürmer von England-Aufsteiger FC Burnley war mit seiner Familie eigentlich im Urlaub in Nordmazedonien. Dann jedoch begannen die Beschwerden.

Churlinovs Berater Mehmet Eser gab gegenüber dem TV-Sender nun immerhin erste Entwarnung: "Darko geht es mittlerweile besser. Er ist nicht mehr auf der Intensivstation." Dennoch sei weiterhin unklar, wie es zu der Blutvergiftung kommen konnte. "Aber Darko ist ein Kämpfer, auf und neben dem Platz. Er wird stärker zurückkommen." Die Ärzte gehen davon aus, dass der Burnley-Profi in rund einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen werden kann.

Kehrt Churlinov zum FC Schalke 04 zurück?

Darko Churlinov war im vergangenen Sommer für 3,5 Millionen Euro fest vom VfB Stuttgart zum FC Burnley gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2026 unterzeichnete. An der Aufstiegssaison der Engländer hatte er nur geringen Anteil, kam nur in sieben von 42 möglichen Liga-Spielen zum Einsatz und blieb ohne direkte Torbeteiligung.

Die Schwaben hatten den Rechtsfuß zuvor in der Saison 2021/22 an den FC Schalke 04 verliehen, dort avancierte er zu einem der Aufstiegshelden. Für die Königsblauen hatte er in 23 Pflichtspielen zwei Tore und sechs Vorlagen liefern können, eine Festverpflichtung scheiterte jedoch aufgrund der finanziellen Möglichkeiten der Knappen.

Schon im vergangenen Mai machten erste Gerüchte die Runde, wonach der FC Schalke 04 an einer Rückholaktion von Darko Churlinov für die kommende Spielzeit arbeitet. "Ich hatte eine fantastische Zeit bei Schalke. Wenn mir etwas von Schalke vorliegen sollte und der Klub mich zurückholen möchte, dann werde ich mich dazu entscheiden", sagte er offenherzig gegenüber "Sport Bild". Spekuliert wird über ein erneutes Leihgeschäft mit einjähriger Laufzeit.