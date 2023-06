Deal bald durch? BVB-Flirt kommentiert Wechselgerüchte

IMAGO/Soenar Chamid

Edson Alvarez soll vor einem Wechsel zum BVB stehen

Auf der Suche nach neuen Verstärkungen für die Mittelfeld-Positionen ist Borussia Dortmund offenbar in den Niederlanden fündig geworden. Edson Alvarez von Rekordmeister Ajax Amsterdam wird schon länger mit dem BVB in Verbindung gebracht, soll sich Berichten zufolge sogar schon mit dem deutschen Vizemeister auf einen Wechsel verständigt haben. Nun äußerte sich Alvarez selbst zu den Spekulationen um seine Person.

Mit Jude Bellingham, Mahmoud Dahoud und Raphael Guerreiro hat oder wird der BVB gleich drei Spieler verlieren, die bis zuletzt im Mittelfeld des Teams von Cheftrainer Edin Terzic aufgelaufen waren. Vor allem auf den zentral-defensiven Positionen besteht nun Handlungsbedarf, damit die Dortmunder auch in 2023/2024 auf höchstem Niveau konkurrenzfähig bleiben.

Edson Alvarez gilt aufgrund seiner konsequenten und kompromisslosen Spielweise als Wunschkandidat für die Sechserposition. Der 25-Jährige selbst zeigte sich zuletzt gegenüber dem niederländischen Portal "voetbal international" noch bedeckt, was die Spekulationen über seine Zukunft anbelangt: "Meine Berater lassen mich wissen, wenn das Interesse eines Vereins konkret ist, erst dann mache ich mir selbst meine Gedanken", so der mexikanische Nationalspieler.

Kostet BVB-Flirt bis zu 25 Millionen Euro?

Alvarez bestritt in 2022/2023 wettbewerbsübergreifend 44 Pflichtspiele für Ajax, war bei den Amsterdamern somit eine absolut feste Größe im Mittelfeld. Vertraglich ist er derzeit noch bis 2025 an den Klub gebunden, soll daher mindestens 25 Millionen Euro Ablöse kosten.

Dass ihm das kolportierte Interesse aus Dortmund durchaus schmeichelt, daraus machte Alvarez zumindest kein Geheimnis: "Ich lese und höre auch in den Medien über das Interesse. Natürlich ist es immer schön, wenn man mit großen Vereinen in Verbindung gebracht wird", so Alvarez, der schon seit 2019 in der niederländischen Eredivisie aufläuft.