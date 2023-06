Besonderer Vertrag: Spektakuläre Terodde-Kehrtwende bei S04

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Simon Terodde verlängert doch noch beim FC Schalke 04

Simon Terodde und der FC Schalke 04 gehen nach der Saison getrennte Wege, so hieß es in einer Bekanntgabe Anfang April. Nun kommt es jedoch zu einer spektakulären Kehrtwende.

Simon Terodde und der Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 gehen doch noch einmal gemeinsam in eine neue Saison. Das gab der Revierklub am Freitagvormittag bekannt. Das neue Arbeitspapier ist laut Klubangaben "zweigeteilt", bedeutet: Die Gesamtlaufzeit beträgt zwar drei Jahre. Nach Ablauf einer jeden Saison wird jedoch die sportliche Leitung entscheiden, ob der Stürmer auch weiterhin für die Lizenzspielermannschaft aufläuft "oder den Verein in anderer Funktion unterstützt".

Mittelfristig soll Terodde Erfahrungen im Trainerbereich bekommen: Der Routinier wird ein Trainee-Programm absolvieren und "die volle Unterstützung bei dem Erwerb von Trainerlizenzen bekommen", teilte der Absteiger mit.

"Ich war mir absolut sicher, dass wir den Klassenerhalt in der Bundesliga gemeinsam schaffen werden. Daher stand

vor ein paar Wochen für mich fest, dass mein Weg auf Schalke enden wird", erklärt Terodde seine Entscheidung: "Deshalb habe ich damals den Verantwortlichen meine entsprechende Entscheidung mitgeteilt. Der Abstieg hat für

mich dann alles verändert."

Der neue Sportdirektor André Hechelmann habe, "als die Tür für einen Verbleib von Simon aufgegangen ist", umgehend mit der Schalke-Führungsriege an einem neuen Vertrag gearbeitet. "Gemeinsam mit unserem Chef-Trainer hatten wir sehr gute Gespräche und sind sehr froh, dass es zusammen weitergeht. Simon gibt der Mannschaft nicht nur sportlich unheimlich viel, sondern geht auch neben dem Platz immer voran."

FC Schalke 04 geht mit Rekordtorjäger der 2. Liga in neue Saison

Die Verlängerung ist ein wichtiges Zeichen für Mitspieler und Fans, kann der Klub bei der Mission Wiederaufstieg doch nun auch den Zweitliga-Rekordtorjäger zurückgreifen. Mit seinen Treffern ballerte Terodde in seiner Karriere bereits den VfB Stuttgart (2016/17), den 1. FC Köln (2018/19) und 2021/22 den FC Schalke 04 zurück in die 1. Bundesliga. Allein für die Knappen erzielte der Routinier damals 30 Tore in 30 Zweitliga-Einsätzen. Eine Ausbeute, mit der Terodde zudem zum besten Stürmer der Geschichte der 2. Liga avancierte.

An seine überragende Quote in der 2. Bundesliga war Simon Terodde in der abgelaufenen Saison 2022/23 im deutschen Fußball-Oberhaus allerdings nicht mehr herangekommen. Der 35-Jährige absolvierte dennoch satte 32 Partien, führte die Knappen dabei meist als Kapitän aufs Feld und erzielte immerhin fünf Tore.

Anfang April hatte Terodde noch seinen Abschied aus Gelsenkirchen bekannt gegeben. "In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigt. Daher möchte ich jetzt schon erklären, dass meine Zeit im Sommer auf Schalke definitiv enden wird", hieß es damals in einer offiziellen Mitteilung auf "schalke04.de".

Wie kann sich der FC Schalke 04 Terodde leisten?

Terodde hatte damals zugleich angekündigt, dass ein Karriere-Ende noch nicht in Frage kommt. "Ich will auf jeden Fall noch weiterspielen", hatte der Angreifer bei der Verkündung seines Schalke-Abschieds betont.

Fraglich ist allerdings, wie Schalke die Verlängerung nun finanzieren will. Laut der "Bild"-Zeitung, die am Freitagmorgen bereits über die Verlängerung berichtet hatte, erfolgte die eigentlich angedachte Trennung zumindest "nicht ganz freiwillig".

Zum einen soll man in Gelsenkirchen daran gezweifelt haben, dass Terodde noch einmal zu alter Stärke findet, zum anderen waren demnach aber auch finanzielle Gründe ausschlaggebend.