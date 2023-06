Neue Zahlen zum Bellingham-Deal enthüllt

IMAGO/Mika Volkmann

Jude Bellingham zieht es wohl vom BVB zu Real Madrid

Borussia Dortmund wartet weiter auf Klarheit in der Personalie Jude Bellingham. Real Madrid will sich die Dienste es Noch-BVB-Profis sichern. Jetzt sind neue Zahlen in dem Poker auf dem Tisch.

Wie "Bild" berichtet, erwartet der deutsche Vizemeister zeitnah eine Offerte mit einer Sockelablöse in Höhe von 100 Millionen Euro sowie 20 Millionen Euro möglichen Bonuszahlungen aus der spanischen Hauptstadt. Unklar sei, ob die BVB-Bosse diese akzeptieren werden, heißt es. Eigentlich würde die Borussia gerne bis zu 150 Millionen Euro für Bellingham kassieren.

So oder so: Ein Ende des Pokers soll in Sichtweite sein. Bereits in der kommenden Woche könne Bellinghams Wechsel zu Real über die Bühne gehen, schreibt "Bild" - und damit noch weit vor der offiziellen Öffnung des Transfer-Fensters am 1. Juli.

Bereits am Donnerstag hatte der italienische Journalist Fabrizio Romano vermeldet, der Deal befinde sich auf der Zielgeraden.

Es habe in den Gesprächen zwischen dem BVB und Real-Vertretern große Fortschritte gegeben. Letzte Details seien noch zu klären. Genaue Zahlen hatte der Transfer-Guru aber nicht verkündet.

BVB rechnet mit "Bewegung" im Poker um Jude Bellingham

"Die Dinge werden sich in den nächsten Tagen und Wochen abzeichnen. Zu meinen Aufgaben gehört es, auf alles vorbereitet zu sein. Das habe ich sehr gewissenhaft getan. Und dementsprechend würden wir reagieren. Aber im Moment ist noch nichts passiert", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Mittwoch auf dem Sportkongress SpoBis.

Gegenüber "Bild" erklärte Kehl: "Ich gehe davon aus, dass nun Bewegung in die Personalie kommen wird."

Bellinghams Vertrag beim BVB läuft noch bis 2025. Eine Ausstiegsklausel existiert nicht. Dennoch ist ein Verbleib in Dortmund inzwischen aller Voraussicht nach vom Tisch.

Real Madrid hatte sich im Werben um die Gunst des 19 Jahre alten Engländers unter anderem gegen Manchester City durchgesetzt.