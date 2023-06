Routinier bestätigt seinen Abschied vom FC Schalke 04

IMAGO/Markus Fischer

Maya Yoshida (l.) wird den FC Schalke 04 verlassen

Im Sommer 2022 wechselte Maya Yoshida ablösefrei zum FC Schalke 04. Der Routinier wurde direkt zum Führungsspieler beim Aufsteiger, führte das Team häufig sogar als Mannschaftskapitän auf das Feld. Nach dem direkten Wiederabstieg von Königsblau steht nun endgültig fest: Yoshida wird den Klub wieder verlassen.

Der 139-malige japanische Nationalspieler verabschiedete sich am Freitagmorgen in den sozialen Medien vom Schalker Anhang.

"Wir haben eine lange, harte Saison hinter uns. Aber am Ende war das Ergebnis nicht das, was wir wollten. Ich möchte mich noch einmal bei allen Fans von Herzen bedanken", schrieb Yoshida bei Twitter.

Sein Einjahresvertrag bei den Gelsenkirchenern hätte sich nur im Falle des Klassenerhalts sowie eine Einsatzzahl von 25 Bundesliga-Partien automatisch verlängert. Dass es nach nur einer Saison wieder zur Trennung kommt, galt daher schon seit Wochen als höchstwahrscheinlich. Nun ist es endgültig fix.

Yoshida stellt klar: "Einmal Schalker immer Schalker"

Der Innenverteidiger betonte noch einmal die besondere Stimmung rund um den Klub: "Die Atmosphäre sowohl zu Hause als auch auswärts war unglaublich. Sicherlich werde ich diese vermissen. Danke, dass ihr mich gut aufgenommen habt", so der Abwehrspieler.

Wie es für Yoshida zukünftig weitergehen wird, ließ der Spieler selbst noch offen. Denkbar ist eine Rückkehr in seine japanische Heimat, von wo er bereits vor 13 Jahren in sein großes Europa-Abenteuer aufgebrochen war. Nach zwei Jahren VVV Venlo in den Niederlanden, acht Jahren beim FC Southampton in England und zwei Jahren bei Sampdoria Genua in Italien spielte er nun seiner erste und einzige Saison in der Bundesliga.

Für den FC Schalke stand er wettbewerbsübergreifend in Bundesliga und DFB-Pokal insgesamt 31 Mal auf dem Feld und stellte zum Abschied klar: "Einmal Schalker immer Schalker."