Kimmich legt sich in Zukunftsfrage offenbar fest

IMAGO/Sven Beyrich/SPP

Joshua Kimmich feierte seine achte deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern

Die spanische Top-Klub FC Barcelona zeigt Medienberichten zufolge großes Interesse an Joshua Kimmich vom FC Bayern, auch mit Real Madrid wird er nun in Verbindung gebracht. In der Zukunftsfrage hat sich der Mittelfeldlenker aber offenbar schon festgelegt.

Joshua Kimmich hegt keinerlei Interesse daran, dem FC Bayern zur kommenden Saison den Rücken zu kehren. Das berichtet die Münchner "Abendzeitung".

Der 28-Jährige war in den vergangenen Wochen von spanischen Zeitungen als Wunschlösung von Barcelona-Cheftrainer Xavi auserkoren worden, laut "Mundo Deportivo" soll auch Kimmich großes Interesse an einem Wechsel nach Katalonien haben. Zudem plane Barca zeitnah, die Gespräche mit dem FC Bayern über einen Sommer-Wechsel zu beginnen, hieß es zuletzt.

Der "Abendzeitung" zufolge hat auch Real Madrid Interesse am Münchner Spielgestalter - doch auch ein Wechsel zu den Königlichen komme für Kimmich derzeit nicht in Frage. Der Tenor: Der deutsche Nationalspieler sieht seine Zukunft einzig und allein beim Rekordmeister aus München, wo er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt.

Kimmich übt Kritik an Entscheidungsträgern des FC Bayern

Dass Joshua Kimmich in den vergangenen Monaten jedoch nicht immer allzu glücklich bei seinem FC Bayern war, hatte er indes mehrfach öffentlich deutlich gemacht - auch ein Grund, warum die Gerüchte aus Spanien auf fruchtbaren Boden trafen.

Zunächst hatte die überraschende Freistellung von Trainer Julian Nagelsmann für Unverständnis beim Mittelfeld-Star gesorgt, der sich am Rande der DFB-Länderspiele vor den TV-Kameras erschüttert gezeigt hatte. Als dann rund ums Bundesliga-Finale am letzten Spieltag auch noch Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ihre Posten verloren, übte Joshua Kimmich erneut Kritik: "Ich habe es nicht gewusst. Und klar überrascht das einen. Dass sowas am Tag der Meisterschaft passiert ... ich finde, da hätte man jetzt auch noch zwei, drei Tage warten können."

Mit dem FC Bayern feierte Joshua Kimmich in dieser für den Klub so turbulenten Saison am Ende doch noch seinen achten Meistertitel.