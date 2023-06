Offiziell! FC Schalke 04 präsentiert neuen Sportdirektor

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

André Hechelmann ist neuer Sportdirektor des FC Schalke 04

Seit Rouven Schröder im Oktober 2022 völlig überraschend sein Amt niederlegte, war man beim FC Schalke 04 auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor. Nun haben die Königsblauen endlich einen Nachfolger für Schröder präsentiert.

Der bisherige Chefscout des FC Schalke 04, André Hechelmann, "trägt ab sofort die Verantwortung für den Lizenzspielerbereich", heißt es in einer offiziellen Mitteilung auf "schalke04.de".

Hechelmann wechselte 2021 vom 1. FSV Mainz 05 nach Gelsenkirchen. Bei den 05ern war der 38-Jährige zuletzt ebenfalls als Chefscout aktiv. Zuvor arbeitete er in Mainz unter anderen als Assistent der Geschäftsführung und Teammanager des FSV Mainz II.

"Wir sind zu 100 Prozent von André überzeugt. Er hatte die Aufgaben, gemeinsam mit René Grotus, bereits in den vergangenen acht Monaten interimistisch übernommen. Die Verpflichtung von Moritz Jenz ist ein hervorragendes Beispiel für Andrés Arbeit: Das Potenzial dieses Spielers haben nicht viele gesehen", begründet Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel, warum die Wahl auf Hechelmann fiel.

Bundesliga-Rückkehr des FC Schalke 04 als kurzfristiges Ziel

Außerdem lobte Knäbel Hechelmanns "große Erfahrung aus vielen Bereichen eines Fußballvereins mit – Team-Management, Finanzen, Scouting, Kaderplanung" sowie sein gutes Netzwerk und sein Auge für "das Potenzial von Spielern". "Dazu identifiziert er sich vollumfänglich mit unseren Zielen, Schalke mittelfristig in der Bundesliga zu etablieren und gleichzeitig den Kaderwert sukzessive zu erhöhen", so Knäbel weiter.

Auch Hechelmann selbst kommt in der Mitteilung der Knappen zu Wort: "Ich gehe meine neue Rolle mit einem klaren inhaltlichen Plan, einem Zweiklang an: Kurzfristig wollen wir den Aufstieg in die Bundesliga angehen, an den notwendigen Entscheidungen arbeiten wir bereits seit einigen Monaten und setzen diese nun um." Langfristig sei es zudem das Ziel "die sportliche Weiterentwicklung des Klubs" dank "strategischer Kaderplanung nachhaltig zu gestalten".

Zudem teilte S04 mit, dass Hechelmann bei diesem Vorhaben weiterhin von René Grotus, Referent Sport, unterstützt wird. Die Suche nach einem neuen Chef-Scout befinde sich "im fortgeschrittenen Stadium".