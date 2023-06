Bericht: Frankfurt plant Rückholaktion von Stürmer-Star

Jan Huebner

Ante Rebic (M.) war teil der "Büffelherde" von Eintracht Frankfurt

Bei Eintracht Frankfurt sorgten Sébastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic einst als "Büffelherde" für Furore. Nun plant die SGE offenbar eine Rückholaktion eines Mitgliedes.

Wie "Sky Italia" berichtet, ist Ante Rebic von AC Mailand ins Visier von Eintracht Frankfurt gerückt. Demnach denken die Hessen darüber nach, den Kroaten zurückzuholen.

Dem Sender zufolge plant Rebic einen Abschied aus Italien. Ein Wechsel zurück in die Bundesliga sei durchaus eine Option für den 29 Jahren alten Angreifer. Neben Frankfurt soll auch der VfL Wolfsburg mit Ex-Trainer Niko Kovac interessiert sein.

Zwischen 2016 und 2019 schnürte Ante Rebic erfolgreich die Fußballschuhe für Eintracht Frankfurt. In der Saison 2019/2020 wurde er zunächst nach Mailand verliehen, ehe die Rossoneri den Nationalspieler im Herbst 2020 fest für 6,7 Millionen Euro verpflichteten.

Für Frankfurt erzielte der Linksaußen in 100 Spielen 25 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.

Die "Büffelherde" von Eintracht Frankfurt

Gemeinsam mit seinen kongenialen Nebenleuten Sébastien Haller und Luka Jovic, einst auch "Büffelherde" genannt, schoss sich Rebic in die Geschichtsbücher der Eintracht.

Denkwürdig war auch sein Abgang von den Hessen im Sommer 2019. In einer Last-Minute-Aktion verlieh der damalige Sportchef Fredi Bobic den heute 29-Jährigen an Milan und lotste im Gegenzug André Silva nach Frankfurt.

Rebic kein Stammspieler bei AC Mailand

In Italien lieferte Rebic nur in seiner ersten Saison wirklich ab. In der jüngsten Spielzeit kommt er lediglich auf zehn Startelfeinsätze in der Serie A. Drei Tore und zwei Vorlagen stehen zu Buche.

In insgesamt 123 Spielen für den italienischen Topklub liegt Rebics Ausbeute bei 29 Toren und 17 Assists. Rebics Vertrag in Mailand ist noch bis 2025 datiert. Über die Ablöse, die Milan fordern könnte, ist derzeit nichts bekannt.