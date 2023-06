Unions Schäfer erneut am Fuß operiert

IMAGO/Peter Fastl/SID/IMAGO/kolbert-press/Peter Fastl

Andras Schäfer kam in dieser Saison auf 16 Einsätze

Mittelfeldspieler Andras Schäfer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat sich infolge seiner langwierigen Fußverletzung erneut einer Operation unterzogen.

Wie der künftige Champions-League-Teilnehmer am Freitag mitteilte, habe der Ungar den Eingriff in Budapest gut überstanden. Schäfer war aufgrund eines Mittelfußbruches bereits im November operiert worden und hatte in der Folge immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen.

Insgesamt kam der 24-Jährige in der abgelaufenen Saison auf 16 Bundesliga-Spiele für den Tabellenvierten.