Düstere Transfer-Prognose für den FC Bayern

IMAGO/Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Bekommt Thomas Tuchel seinen Wunschspieler beim FC Bayern nicht?

Der FC Bayern darf sich offenbar nicht allzu große Hoffnungen auf eine Verpflichtung von West Ham Uniteds Kapitän Declan Rice machen.

"Die Premier League ist die größte Herausforderung und hier ist auch sein Herz. Ich sage: Sorry, Bayern - aber zu viele große Klubs hier drüben wollen ihn, als dass Bayern eine Chance hätte", sagte Andy Dillon, Reporter der britischen "Sun" und dort unter anderem zuständig für die Berichterstattung über West Ham, gegenüber "Bild".

Ein weiterer Fakt, der laut Dillons aus Münchner Sicht extrem düsterer Prognose gegen einen Wechsel von Rice an die Isar spricht, sei die kürzliche Geburt seines ersten Kindes. "Das beeinflusst es sicher auch nochmal", erklärte der Insider.

Rice gilt beim FC Bayern als absoluter Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel für die vakante Position des Sechsers. Auch der FC Arsenal soll sich ernsthaft um dem englischen Nationalspieler bemühen und den Hammers eine Ablösesumme jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze bieten.

Dillon überraschen diese Gerüchte kaum. "Es ist immer schwer, den Wert eines Spielers zu beurteilen. Aber man kann jeden West-Ham-Fan fragen und sie würden sagen, er ist viel mehr Wert als 100 Millionen Pfund", sagte der Journalist.

FC Bayern: Das macht Declan Rice so begehrt

Rice lobte er in den höchsten Tönen: "Sein Timing im Zweikampf ist überragend. Seine Spezialität sind Tacklings, in denen er den Gegner abläuft und den Ball mit der Hacke noch wegspitzelt. Er treibt das Team an, wird auch als Anführer immer besser. Im Klub wird er bereits mit Kapitän Bobby Moore verglichen."

Rice sei West Ham gegenüber zudem "sehr ehrlich, hat den Klub schon lange darüber informiert, dass er keinen neuen Vertrag unterschreiben will. Das ist sehr fair, wenn es uns Fans auch das Herz bricht. Aber er verdient es, bei einem Top-Klub zu spielen und die größten Trophäen zu gewinnen", so Dillon.

Tuchel soll aktuell auch persönlich intensiv um Rice buhlen. Medienberichten zufolge gab es ein Telefonat zwischen dem Chefcoach des FC Bayern und dem umworbenen Profi, bei dem er diesen unter anderem seine sportliche Perspektive in München aufgezeigt hatte.