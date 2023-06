Aufsteiger Heidenheim verlängert mit Theuerkauf

FIRO/SID

Theuerkauf spielt seit acht Jahren in Heidenheim

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat wie erwartet mit seinem Routinier Norman Theuerkauf verlängert. Das Arbeitspapier des 36-Jährigen läuft nun bis 2024. Vorstandschef Holger Sanwald hatte die Ausdehnung der Zusammenarbeit bereits bei der Meisterfeier am vergangenen Montag verkündet, jetzt ist sie endgültig offiziell.

"Theuer ist seit inzwischen acht Jahren ein elementarer Bestandteil beim FCH und ein ganz wichtiger Faktor für unser Team", sagte Sportchef Robert Strauß: "Es ist uns enorm wichtig, mit solch einem erfahrenen Führungsspieler in die kommende Saison zu gehen."

Der Defensivspezialist hat seit 2015 für den FCH 236 Spiele (vier Tore) bestritten. In der Aufstiegssaison stand der Linksfuß viermal in der Startelf und wurde in weiteren 17 Partien eingewechselt - auch beim "Finale" in Regensburg (3:2), wo sich Heidenheim den Aufstieg sicherte.