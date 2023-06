Zukunftsplan von Joao Cancelo aufgedeckt

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Joao Cancelo wird den FC Bayern wohl verlassen

Dass Joao Cancelo nach Ablauf seiner Leihe von Manchester City wohl nicht dauerhaft beim FC Bayern bleibt, wurde zuletzt immer klarer. Nun deutet sich an, wo der Portugiese seine Zukunft sieht.

Einen jüngsten "Sky"-Bericht, wonach es für Cancelo in München nicht über den Sommer hinaus weitergeht, untermauert nun die Münchner "Abendzeitung". Demnach sei es "äußerst unwahrscheinlich", dass der 29 Jahre alte Außenverteidiger vom deutschen Rekordmeister fest verpflichtet wird.

Zwar ist in Cancelos Leihvertrag beim FC Bayern eine Kaufoption verankert. Diese liegt dem Vernehmen nach aber bei satten 70 Millionen Euro - zu viel Geld für einen Profi, der in seinem halben Jahr an der Isar zwar durchaus ordentliche Vorstellungen zeigte, aber nicht unbedingt ein absoluter Leistungsträger oder gar Unterschiedsspieler war.

"Sky" hatte zuletzt vermeldet, der FC Bayern wolle auch nicht an ManCity herantreten, um den Preis für Cancelo in weiteren Verhandlungen womöglich noch zu drücken. Der englische Meister wiederum möchte den bei Pep Guardiola in Ungnade gefallenen Profi am liebsten verkaufen und nicht noch einmal verleihen.

"Wärmere, südliche Gefilde" statt FC Bayern?

Cancelo soll vom FC Bayern bereits über die Entscheidung informiert worden sein. Sie dürfte bei ihm jedoch keinen großen Emotionen hervorgerufen haben, da er sich selbst angeblich nicht dauerhaft in München sieht.

Auch das kolportierte Interesse von ManCitys Premier-League-Konkurrent FC Arsenal begeistert Cancelo laut "AZ" nicht. Demnach zieht es ihn stattdessen "in wärmere, südliche Gefilde", schreibt das Blatt aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Ein konkreter Klub, der diesem Schema entsprechen würde, wird in dem Bericht zwar nicht genannt. Die beiden spanischen Schwergewicht Real Madrid und der FC Barcelona sollen Cancelo aber zumindest auf dem Zettel haben.