Bayern legt Preisschilder für Hernández und Pavard fest

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Verlassen Hernández und Pavard den FC Bayern im Sommer?

Beim FC Bayern könnte im kommenden Transfer-Sommer ein regelrechter Abwehr-Umbruch über die Bühne gehen. Gleich zwei Verteidiger stehen vor dem Abschied: Lucas Hernández und Benjamin Pavard. Nun sind die Preisvorstellungen der Münchner durchgesickert.

Die beiden französischen Innenverteidiger Lucas Hernández und Benjamin Pavard wollen Medienberichten zufolge ihre bis 2024 gültigen Verträge nicht beim FC Bayern verlängern.

Vor allem beim seit der WM wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallenen Hernández ist dies eine wohl überraschende Entwicklung, war man in den letzten Monaten doch eher von einer Verlängerung ausgegangen. Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte das Vorhaben im vergangenen Winter gar öffentlich gemacht, der Austausch mit dessen Management sei "sehr gut", wie er damals verriet.

Ein halbes Jahr später sieht die Situation völlig anders aus: Laut "kicker" strebt Hernández mittlerweile einen Wechsel zu Paris Saint-Germain an, die Teamkollegen beim FC Bayern seien bereits informiert.

Transfer-Minus für FC Bayern?

Cheftrainer Thomas Tuchel soll zwar versuchen, den Linksfuß noch umzustimmen, intern bereitet sich der deutsche Rekordmeister aber "Sky" zufolge nun schon auf eine Trennung vor. Der Klub sei bereit, Hernández in diesem Jahr ziehen zu lassen, um einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2024 zu verhindern.

Daher hat der FC Bayern dem Bericht zufolge nun auch das Preisschild für Lucas Hernández festgesetzt: Bei einer Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen könnte der Transfer über die Bühne gehen, heißt es. Hernández war 2019 für die Rekordsumme von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid gekommen.

So viel will der FC Bayern für Pavard

Neben dem 27-Jährigen wird wohl auch dessen Landsmann Benjamin Pavard seine Zelte in München abbrechen. Dieser hatte seine Abschiedsgedanken schon vor Monaten öffentlich gemacht, dennoch hatte Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in den vergangenen Wochen noch an einer Verlängerung gearbeitet. Doch auch Pavard soll den Münchnern seinen Entschluss längst mitgeteilt haben.

Das Interesse am 27 Jahre alten Abwehrspieler ist enorm: Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United, Manchester City und Inter Mailand sollen sich allesamt Chancen ausrechnen. Laut "Sky" fordert der FC Bayern zwischen 30 und 40 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.