Brisantes Vertragsdetail im Götze-Vertrag enthüllt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Mario Götze kam im vergangenen Sommer zu Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt verkündete seinen Fans kurz vor dem DFB-Pokalfinale (20:00 Uhr) gegen RB Leipzig ein frohe Botschaft: Mario Götze hat seinen Vertrag bei der SGE vorzeitig verlängert. Nun sind erste Vertragsdetails ans Licht gekommen.

Mario Götze hat sein ursprünglich bis 2025 gültiges Arbeitspapier bei Eintracht Frankfurt um ein weiteres Jahr verlängert, wie der hessische Bundesligist am Freitagabend, einen Tag vor dem Geburtstag des Offensiv-Stars, mitteilte. Götze war erst im vergangenen Sommer von der PSV Eindhoven zur SGE gewechselt, wo er auf Anhieb zum Leistungsträger avancierte und sogar sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft feierte.

Neben der neuen Vertragslaufzeit ist die Streichung einer Vertragsklausel wohl die wichtigste Neuerung. Denn: Wie "Bild" berichtet, wurde die zuvor festgelegte Ausstiegsklausel ersatzlos gestrichen.

Zuvor war es interessierten Klubs demnach möglich gewesen, Mario Götze für gerade einmal fünf Millionen Euro zu verpflichten, sollte Frankfurt das internationale Geschäft verpassen. In der laufenden Saison hätte diese Klausel nicht greifen können, da sich die Eintracht über die Bundesliga für die Conference League qualifiziert hat. Im Falle eines Siegs im DFB-Pokal dürfen die Adler gar in der Europa League ran.

Götze hat Eintracht Frankfurt "ins Herz geschlossen"

Mario Götze absolvierte in seiner ersten Saison am Main bisher 45 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte und zehn Vorlagen gab. "Ich habe den Verein und die Stadt ins Herz geschlossen", sagte er nach der Bekanntgabe der Verlängerung: "Ich sehe mich auch in Zukunft hier und will mit meiner vorzeitigen Vertragsverlängerung für Klarheit sorgen. Ich bin vom großen Potenzial der Eintracht nach wie vor fest überzeugt. Der Klub hat einen klaren Plan und ich identifiziere mich mit den Zielen."

Markus Krösche freute sich über die schnelle Einigung: "Dass sich Mario langfristig zu Eintracht Frankfurt bekennt, ist eine wichtige Nachricht – noch dazu vor dem DFB-Pokalfinale. Er passt menschlich und sportlich hervorragend zu uns und wird immer mehr eines der prägenden Gesichter der Eintracht."