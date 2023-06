Terodde kündigt direkten Wiederaufstieg an

IMAGO/UWE KRAFT

Simon Terodde bleibt Schalke 04 doch erhalten

Damit hatten wohl nur die wenigsten gerechnet: Völlig überraschend gab der FC Schalke 04 am Freitag bekannt, dass Stürmer Simon Terodde dem Verein doch erhalten bleibt. Nun hat er seine Motivation erklärt.

Simon Terodde will den FC Schalke 04 zum direkten Wiederaufstieg verhelfen. Im April hatte der 35-Jährige zunächst erklärt, dass er seinen Vertrag bei den Königsblauen nicht verlängern wird. Nach dem Abstieg folgte die Kehrtwende.

"Der Klassenerhalt stand an erster Stelle und die letzte Woche hat nochmal ganz, ganz viel verändert. Gerade nach dem Leipzig-Spiel. Ich kann mich auch noch an das Bremen-Ding erinnern, wo wir richtig emotional vor der Nordtribüne standen. Als die Verantwortlichen dann auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich mir das vorstellen kann, habe ich gedacht, dass die Geschichte hier eigentlich noch nicht vorbei ist", erklärte Terodde nach der Verlängerung in einem Interview mit Vereinsmedien.

S04-Stürmer Terodde: "Werden 2024 wieder in der ersten Liga spielen"

Trotz des Abstiegs hebt Terodde das Positive im Klub hervor: "Ich merke, dass hier ein richtiges Fundament ist. Durch die Mannschaft, durch den Trainer und durch die Fans. Deswegen gab es keine andere Entscheidung für mich, als hier zu bleiben. [...] Ich bin zuversichtlich, dass wir 2024 wieder in der ersten Liga spielen werden."

Seinen Vertrag verlängerte Terodde sogar direkt um drei Jahre. Allerdings wird die sportliche Leitung nach jeder Saison entscheiden, ob er der Spieler weiter für die Profis aufläuft oder ob er eine andere Funktion innerhalb des Klubs einnimmt.

Simon Terodde stand in bisher 65 Spielen, in der ersten und zweiten Liga, für Schalke 04 auf dem Platz. Dabei erzielte er 35 Treffer und bereitete sechs weitere vor. Mit insgesamt 172 Toren im deutschen Unterhaus ist der 35-Jährige zudem Rekordtorschütze der zweiten Liga.