Stuttgart-Torwart bei Bundesliga-Konkurrent gehandelt

Florian Müller könnte den VfB Stuttgart im Sommer verlassen

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat seinen Stammtorwart Mark Flekken an Premier-League-Klub FC Brentford verloren. Nun könnte sich der Europapokalteilnehmer beim VfB Stuttgart oder bei Hertha BSC bedienen. Denn: Gleich zwei Ex-Freiburger stehen offenbar auf dem Zettel der Kaderplaner.

Die ehemaligen Freiburger Torhüter Florian Müller und Alexander Schwolow könnten vor einer Rückkehr an die alte Wirkungsstätte stehen. Das berichtet "Bild".

Müller spielte in der Saison 2020/21 auf Leihbasis im Breisgau, sein damaliger Stammklub Mainz 05 gab ihn anschließend für fünf Millionen Euro an den VfB Stuttgart ab. Schwolow wurde einst bei Sport-Club ausgebildet und schaffte dort den Durchbruch in der Bundesliga, 2020 ging er für sieben Millionen Euro zu Hertha BSC. In der vergangenen Saison war er an den FC Schalke 04 ausgeliehen.

Von beiden Optionen soll Müller dem Bericht zufolge bei den Freiburgern deutlich favorisiert sein. Der Plan: Der 25-Jährige soll sich mit SC-Talent Noah Atubolu einen Konkurrenzkampf um den Platz zwischen den Pfosten liefern. Gespräche sollen zwischen beiden Klubs nach dem Relegationsrückspiel des VfB Stuttgart gegen den HSV (Montag, 20:45 Uhr) geführt werden.

Komplett-Umbruch beim VfB Stuttgart zwischen den Pfosten?

Wie viel Freiburg für Müller, der bei den Schwaben noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, auf den Tisch legen muss, ist nicht bekannt. In den vergangenen Wochen hatte sich jedoch herauskristallisiert, dass die Stuttgarter nicht mehr unbedingt mit dem Schlussmann für die neue Saison planen und lieber dessen Gehalt einsparen wollen. Eine Rückkehr nach Freiburg sei "Bild" zufolge daher wahrscheinlich.

Beim VfB Stuttgart könnte es im Sommer gar zu einem Komplett-Umbruch im Tor kommen. Auch Fabian Bredlow, der in der Rückrunde den Stammplatz von Florian Müller erobert hatte, steht Medienberichten zufolge vor dem Aus.