Matthäus gibt FC Bayern erneut Transfertipps

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Lothar Matthäus hat einige Ratschläge für den FC Bayern parat

Nach einer insgesamt enttäuschenden Saison will der FC Bayern im Sommer auf dem Transfermarkt zuschlagen und den Kader gleich auf mehreren Positionen verstärken. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat diesbezüglich einige Tipps parat.

Die Sechserposition und das Sturmzentrum gelten beim FC Bayern als derzeit größte Problemzonen. In beiden Bereichen will der deutsche Branchenführer in den kommenden Wochen personell nachlegen.

Als heiße Kandidaten werden dabei Declan Rice (West Ham United) und Dusan Vlahovic (Juventus Turin) gehandelt. Namen, die Lothar Matthäus durchaus zusagen.

"Ich persönlich glaube, dass sowohl Rice als auch Vlahovic physisch sehr starke Spieler sind, die ihre jeweilige Position verstehen. Beide könnten dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen. Es sind genau die zwei Positionen, auf denen der Klub Verstärkungen sucht", kommentierte der 62-Jährige die jüngsten Spekulationen in der Münchner "Abendzeitung".

Matthäus sicher: Vlahovic würde "gut zum FC Bayern passen"

Da man an der Säbener Straße einen "aggressiveren Leader" als Joshua Kimmich suche, sei Rice die logische Wahl. Der 24-Jährige habe "schon viel Erfahrung" und sei "nicht umsonst Kapitän bei West Ham United und englischer Nationalspieler", hob Matthäus hervor.

Über Angreifer Vlahovic sagte er: "Ich habe ihn ja selbst ein bisschen bei Bayern ins Spiel gebracht, daher weiß man schon, was ich von ihm halte. Er ist etwas günstiger zu bekommen als andere Stürmer, die schon bei Bayern diskutiert wurden."

Der 23 Jahre alte Serbe würde "gut zu Bayern passen – von der Statur her, von der Qualität, die er zweifelsohne mitbringt, auch wenn es in letzter Zeit nicht so geklappt hat", ergänzte Matthäus, der Vlahovic mit dem "jungen Romelu Lukaku" verglich: "Kräftig, groß, stark, ein Wandspieler, ein Kopfballspieler, der sich durchsetzt, der weiß, was er im Strafraum anzufangen hat."