Eine Ära endet: Real Madrid bestätigt Benzema-Abschied

IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

Real Madrid verkündet den Abschied von Karim Benzema

Lange hatte es sich angedeutet, nun ist es offiziell: Nach 14 Jahren wird Karim Benzema Real Madrid verlassen. Das verkündeten die Königlichen am Sonntagmittag. Wo der Franzose seine Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht bekannt. Einiges spricht jedoch dafür, dass der Mittelstürmer künftig in Saudi Arabien auf Torejagd geht.

In den letzten Tagen war viel über einen Abschied von Karim Benzema von Real Madrid spekuliert worden. Diesen machten die Königlichen nun über die vereinseigenen Kanäle offiziell.

"Real Madrid CF und unser Kapitän Karim Benzema haben sich darauf geeinigt, seine brillante und unvergessliche Zeit als Spieler für unseren Verein zu beenden", verkündeten die Madrilenen auf ihrer Homepage und fügten hinzu: "Real Madrid ist und bleibt seine Heimat und wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für den neuen Lebensabschnitt."

Transfer-Flirt des FC Bayern als Benzema-Ersatz zu Real?

2009 war Benzema von Olympique Lyon in die spanische Hauptstadt gewechselt. In 14 Jahren absolvierte der 35-Jährige über 600 Pflichtspiele für die Königlichen, in denen ihm 353 Tore gelangen. Nun entschied sich der 97-fache Nationalspieler dazu, seinen Vertrag über den Sommer hinaus nicht mehr zu verlängern.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge liegt dem Routinier ein millionenschweres Angebot von Al-Ittihad vor, wie unter anderem die spanische Zeitung "AS" berichtete. Demnach soll er einen Zweijahresvertrag bekommen und pro Spielzeit 100 Millionen Euro verdienen.

Als Ersatz könnte Harry Kane eine Option für die Königlichen sein. Der englische Nationalmannschaftskapitän steht bei Tottenham Hotspur noch bis 30. Juni 2024 unter Vertrag, will den Verein aber verlassen.

Eigentlich galt Manchester United als erste Option für den 29-Jährigen, die Vereinsbosse wollen ihn aber wohl lieber ins Ausland gehen lassen als zu einem Ligakonkurrenten. Auch der FC Bayern wird bei den Spekulationen um Kane immer wieder als möglicher Abnehmer genannt.