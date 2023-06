Ex-Bundestrainer Löw wundert sich über Bayerns Personalbeben

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Vom FC Bayern überrascht: Joachim Löw

Für die Entscheidung, die beiden Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic unmittelbar nach dem Gewinn der Meisterschaft zu entlassen, erntete der FC Bayern viel Kritik. Ex-Bundestrainer Joachim Löw war zumindest "überrascht".

Als Spieler und Fans noch auf dem Platz feierten, den BVB auf den letzten Metern der Bundesliga-Saison noch von der Spitze verdrängt zu haben, geriet der dramatische Titelgewinn des FC Bayern medial schon in den Hintergrund. Kein Wunder: Kurz nach dem Schlusspfiff hatte der Rekordmeister bestätigt, sich mit sofortiger Wirkung von den Führungskräften Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic zu trennen.

Der Beschluss war vom Münchner Aufsichtsrat um Strippenzieher Uli Hoeneß bereits am Donnerstag gefasst worden, öffentlich kommuniziert wurde er allerdings erst zwei Tage später.

Keine ideale Lösung, findet der frühere Bundestrainer Joachim Löw. "Was mich aus Sicht eines Trainers überrascht hat, war nicht die Entlassung von Kahn und Salihamidzic ansich. Ich fand, der Zeitpunkt war sehr riskant, weil es nur zwei Tage vor dem alles entscheidenden Spiel in Köln war", verriet der 63-Jährige bei "Bild TV".

Er selbst hätte das Prozedere so definitiv "nicht gewollt", betonte Löw: "Wenn so eine Nachricht am Freitag oder Samstagmorgen zu den Spielern durchsickert, ist es sicher in den Köpfen drin. Darüber wird auch diskutiert und gesprochen am Spieltag."

Löw nimmt FC Bayern in Schutz: "Hatten sicherlich ihre Gründe"

Schon die Trennung von Julian Nagelsmann im März hatte den Weltmeistercoach von 2014 nach eigener Aussage erstaunt.

"Es war für mich überraschend, weil Bayern München bis zu diesem Zeitpunkt in allen Wettbewerben aussichtsreich vertreten war", erklärte Löw, der über die Ursache der Beurlaubung jedoch nicht weiter spekulieren wollte: "Die Bayern hatten sicherlich ihre Gründe. Es wird intern wohlüberlegt gewesen sein."