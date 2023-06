Vierter Top-Klub will Nagelsmann

IMAGO/kolbert-press/Ant Palmer

Nach seinem Aus beim FC Bayern: Hat Nagelsmann bald einen neuen Job?

Wie geht es für Julian Nagelsmann nach seinem Aus beim FC Bayern weiter? Laut einem neuen Medienbericht hat ein weiterer Spitzenklub die Fühler nach dem geschassten Münchner Coach ausgestreckt. Angeblich laufen bereits Gespräche. Sollte es zu einem Engagement kommen, könnte Nagelsmann mit einem alten Bekannten zusammentreffen.

Ende März ging die kurze und nur mäßig erfolgreiche Ära von Julian Nagelsmann beim FC Bayern zu Ende. Eigentlich war der heute 35-Jährige im Sommer 2021 als Langzeitprojekt geholt und mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet worden.

Doch im ersten Jahr reichte es "nur" zur Deutschen Meisterschaft, im zweiten musste er schließlich rund zwei Monate vor Saisonende gehen, weil die Münchner Bosse die Saisonziele in Gefahr sahen, obwohl der deutsche Rekordchampion da noch in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League gut im Rennen lag. Und so steht Nagelsmann einerseits weiter auf der Gehaltsliste der Bayern, andererseits aber bereits bei zahlreichen Vereinen im Fokus, die nach einem neuen Trainer suchen.

Zuletzt sagte Nagelsmann jedoch zuerst dem FC Chelsea ab, auch zu Tottenham Hotspur gab es dem Vernehmen nach Verbindungen. Jüngst war Italien-Meister SSC Neapel ein Thema. Auch hier soll der 35-Jährige den Daumen nach unten gerichtet haben. Nun kommt ein vierter Kandidat hinzu: Paris Saint-Germain! Laut der Seite "fussballtransfers.de", die über das Schwesterportal "Foot Mercato" beste Verbindungen nach Frankreich besitzt, hat PSG ernsthaftes Interesse an Nagelsmann.

Demnach gab es bereits Kontakt der Klub-Verantwortlichen zum Deutschen und erste Gespräche. Weitere Unterredungen mit dem aus Doha finanzierten Ligue-1-Teilnehmer sind geplant. Demnach finden die PSG-Bosse das Profil des jungen Trainers sehr interessant.

Nagelsmann könnte auf Ex-Schützlinge vom FC Bayern treffen

Bei PSG würde Nagelsmann den angezählten Christophe Galtier ersetzen, dessen Tage wohl gezählt sind. In französischen Medien gilt das Aus Galtiers als besiegelt, der Gewinn der französischen Meisterschaft allein reicht der ambitionierten Führung nicht. In der Champions League unterlag PSG in diesem Jahr ausgerechnet gegen Nagelsmanns Bayern im Achtelfinale.

Sollte Nagelsmann tatsächlich bei Frankreichs Meister anheuern, könnte er dort in der kommenden Saison auf Lucas Hernández treffen. Beide kennen sich bestens, arbeiteten die letzten knapp zwei Jahre beim FC Bayern zusammen. Hernández wird derzeit intensiv mit einem Wechsel zu PSG in Verbindung gebracht.

In Juan Bernat und Renato Sanches spielen zwei weitere Ex-Profis aus München in Paris. Diese waren allerdings vor Nagelsmanns Zeit beim deutschen Rekordmeister aktiv.